Trece espectáculos se dan cita en la 36 edición del festival Puerta al Mediterráneo

Las localidades turolenses de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora acogen a partir de hoy una nueva edición del festival Puerta al Mediterráneo, una cita que se enmarca dentro de los Festivales de los Castillos y que celebra su edición número 36. Las actuaciones darán comienzo este miércoles en Mora de Rubielos y concluirán el domingo 21 de agosto. Todas las actuaciones serán a las 23.00 y la encargada de inaugurar el festival será la compañía Antonio Najarro con su espectáculo de danza ‘Alento’, creado por el bailarín cuando era director del Ballet Nacional de España.

Entre la programación de Mora de Rubielos destaca Luis Piedrahita con su monólogo ‘Stand-up comedy’, «un ‘show’ fresco, vivo y necesario» describe el humorista. El miércoles 17, Nacho Villar Producciones, representará su éxito ‘El flautista de Hamelin’. El viernes 19, La Joven presentará su muestra ‘Para acabar con Eddy Bellengueule’, un homenaje al fallecido dramaturgo Gerardo Vera, y el domingo 21 de agosto, El Reló Producciones representará ‘La Cuenta’, una historia de cuentas pendientes entre amigos encabezados por Antonio Hortelano (Quimi en la serie ‘Compañeros’).

También formará parte de la programación, el domingo 14, el espectáculo ‘La radio de tu historia’, de la asociación musical Santa Cecilia de Mora de Rubielos, con el que celebran 40 años de existencia, y el martes 16 actuará la compañía de danza Fusión Folklórica (México), gracias al Festifalk de Alcalá de la Selva.

El arte de Miguel Ángel Berna

En Rubielos de Mora, la actividad se inicia mañana con la compañía aragonesa Factory Producciones, que pondrá en escena la comedia ‘Cancún’, de Jordi Galcerán. El sábado 13 acogerá otro espectáculo aragonés, el de Miguel Ángel Berna, con su ‘Jota & Berna’, un montaje intimista en el que se encierra solo con sus músicos habituales, y que surge a raíz de la celebración de sus 40 años en la danza. El artista se enfrenta sobre el escenario a uno de los retos más duros de su carrera durante 80 minutos.

El lunes 15 regresará el teatro, en esta ocasión a cargo de la compañía Exlímite y su obra ‘Los remedios’, Premio Max 2021 a la mejor autoría teatral para Fernando Delgado-Hierro, que además es uno de los dos protagonistas. El jueves 18 será el actor Gabino Diego quien suba a las tablas a presentar la comedia ‘La curva de felicidad’, en la que interpreta a un cincuentón en crisis, con una vida laboral un tanto inestable, al que acaba de dejar su mujer. Le acompañan en escena Jesús Cisneros, Antonio Vico y Josu Ormaetxe.

Además, el martes 16, el grupo de teatro El Bureo, de Rubielos de Mora, ofrecerá ‘Tres heridas’, en homenaje a Miguel Hernández, una obra escrita y dirigida por Marcos Jiménez. Y el gran cierre del festival tendrá lugar el sábado 20 en Rubielos de Mora con la actuación de la asociación musical Virgen del Carmen de Rubielos de Mora y un elenco de artistas que pondrán en escena ‘I want to be Queen’.

Las entradas de esta edición de Puerta al Mediterráneo pueden adquirirse en las oficinas de turismo de ambas localidades, en www.aragontickets.com e Ibercaja. Las entradas anticipadas tienen un coste de 15 euros y en taquilla cuestan 18 –excepto las del espectáculo de Luis Piedrahita, que tendrá un coste de 20 euros (y 25 en taquilla), y el de Festifalk y las funciones de ‘La radio de tu historia’ y ‘Tres heridas’, cinco– Además, el abono para las siete funciones de Mora será de 75 euros, 63 en Rubielos por las seis funciones. Por su parte, el abono completo de las 13 funciones asciende a 90 euros.

Estas actuaciones se incluyen en el programa de los Festivales de los Castillos, con los que, del 2 de julio al 4 de septiembre, protagonistas de las artes escénicas del panorama regional y nacional recorren las fortalezas más emblemáticas de las tres provincias de Aragón. Durante estos dos meses, los castillos son testigos de más de 40 actuaciones de teatro, música, circo, danza y humor.