Antifaz, auriculares y palomitas: así es ‘Cine para tus oídos’

Un grupo de unas 20 personas se han dado cita en Out of Office Zaragoza, de Inside Melia, en la capital aragonesa, donde en apenas unos instantes dará comienzo una nueva sesión del ciclo ‘Cine para tus oídos’, iniciativa pionera en Aragón promovida por Resonar Producciones. Pero esta no va a ser una sesión de cine al uso. Los ‘espectadores’ están repartidos por una sala, algunos sentados, otros tumbados; y a todos ellos les une que llevan puesto un antifaz y auriculares.

Comienza la cuenta atrás. 30 segundos hasta el inicio de ‘El hombre elefante’. ¿El objetivo? Que todos los presentes den al mismo tiempo al reproductor de sonido al que, instantes antes, nos ha dirigido un código QR que aparecía en la pantalla. “La película se divide en dos partes, en medio haremos un descanso para disfrutar de un refresco y unas palomitas y comentar la trama”, explica Chuse Fernández, director de proyectos de la productora aragonesa especializada en podcast y audio.

Cuando comienza, ya con los ojos vendados, resulta imposible no sumergirse de lleno en esta experiencia sonora. Al transcurrir unos minutos, cualquier mínimo detalle -las pisadas, el pomo y posterior abrir de una puerta, el sonido de una transitada calle de Londres de 1.800- resulta más evidente que nunca. “Al limitar nuestro sentido más utilizado, la vista, el resto se potencian automáticamente ofreciendo este resultado que reconvierte la percepción del oyente”, explica Fernández.

La idea surge a raíz de su relación con Argentina, gracias a los trabajos de Resonar con el Centro de Producciones Radiofónicas CPR del país, donde conocieron el teatro ciego. “Los actores están en el escenario, haciendo la representación, pero sin luz alguna”, rememora. Fue así como se le ocurre trasladar este concepto a sus ficciones sonoras, las cuales tratan como si una película al uso se tratara. “No es tanto la trama, sino el reto de utilizar nuestra imaginación para crear las imágenes en nuestra cabeza. Un ejercicio olvidado hoy en día”, explica.

Cine para tus oídos Camino Ivars

Y, para esta primera experiencia, la trama elegida era la historia de 'El hombre elefante', una película llevada al cine por David Lynch en 1980, protagonizada, entre otros, por Anthony Hopkins. “Cuenta la historia de Joseph Carey Merrick, un hombre nacido en Londres en el siglo XIX que alcanzó gran fama debido a una deformidad”, relata. Fue Frederick Treves, médico especialista en malformaciones, quien le dio una oportunidad de tener otro tipo de vida.

Y los aragoneses encargados de dar vida -o en este caso voz- a estos personajes eran Miguel Ángel Lordán, que encarnó al Hombre elefante; y Luis Trébol, como doctor. Como otra de las curiosidades, parte del elenco acude a estas audiciones para poder charlar con el público asistente en cada receso. “Ha sido un gran reto, como cada papel que hacemos como dobladores, al final tienes que transmitirlo todo sin un instrumento fundamental como es el cuerpo”, advierte Lordán. “Lo he disfrutado mucho, sobre todo porque tienes que lograr llegar a la imaginación de los oyentes y es algo muy bonito”, añade Trébol.

Ya durante el intermedio, el público se muestra sorprendido y agradecido de vivir una experiencia “tan diferente”, como admite Fergus Reig, uno de los presentes. “Es la primera vez que vivimos algo así y la verdad es que nos ha encantado. Muy original y curioso. Repetiremos seguro”, asegura.

Cine para tus oídos Camino Ivars

Un espacio en el que siempre pasen cosas

Además, dado el éxito de asistencia a estas dos primeras sesiones de verano, el ciclo regresará en septiembre, además, con nuevos títulos, en concreto con la producción ‘Nuevos Horizontes’, grabada en formato binaural. “Llevamos meses trabajando en otra oferta de ocio en la ciudad que convierta este espacio, un hotel, en una plaza pública”, explica Carlos Piñeyroa, director de OOO.

Una iniciativa que se suma al microteatro en habitaciones o los conciertos en la terraza del hotel, que convierten este lugar en un escenario distinto en el que siempre pasan cosas. De hecho, en tan solo seis meses de vida han logrado atraer a más de 1.500 personas: “Queremos seguir en esta línea y sorprender a los zaragozanos y zaragozanas”.