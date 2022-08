Juan Ibáñez y Damián Mollá: "Para ser humorista a la vez hay que ser un poquito cabrón"

Trancas. Juan Ibáñez. Dos dientes. Barrancas. Damián Mollá. Un diente. Peluches morados con antenas que tiemblan mucho y hacen preguntas intimidantes o divertidas a los invitados del programa de televisión 'El Hormiguero 3.0' de Antena 3 que presenta Pablo Motos. Ya los tenemos identificados y sabemos dónde viven. A preguntarles.

¿Dónde se van de vacaciones Trancas y Barrancas este verano?

Trancas se va a Nueva York y Barrancas a Los Ángeles (de San Rafael)

¿Y Juan Ibáñez y Damián Mollá? ¿Qué planes tienen?

Juan va a Costa Rica porque le encantan las galletas. Damián a Viena (de Capellanes). Después nos juntaremos en Cádiz una semana con amigos. Si nos alejamos demasiado tiempo nos explota la pulsera que nos pusieron al nacer.

'¡Oh, My God!'. ¿Es capaz Damián de recomendar su libro a nuestros lectores?

En este libro descubrirás que la mitología está en todas partes y que no te habías dado cuenta. ¿Sabes que el lunes se llama así por la Luna y el martes por Marte? Los días son planetas. Sin embargo, el domingo no es el día del Sol ('sunday') ¿Cómo es posible? ¿Por qué septiembre no está en la séptima posición, ni octubre en la octava? En este libro a cada párrafo que leas dirás 'Oh, My God'. La cultura clásica es lo más sorprendente del mundo y el mundo no se entiende sin la cultura clásica.

Se lo habrán preguntado mil veces, pero Trancas y Barrancas son: ¿pareja? ¿Amigos y residentes en Madrid? ¿Hermanitos? ¿'Repes'?

Trancas y Barrancas son dos de las 649.765.543 hermanos que son en total. Es que las hormigas tienen familia muy numerosa. Por eso, en realidad, son más amigos que hermanos.

Irónico, sardónico, cínico, sarcástico. ¿Cuál de los cuatro es mejor para el humor en un programa de televisión? ¿Y por qué hacen tanta gracia? ¿Es que por dentro las personas somos malas?

Para ser humorista hay que ser buena persona pero a la vez hay que ser un poquito cabrón. De la maldad salen chistes muy buenos.

¿Qué tal es la relación laboral con el jefe Pablo Motos? No me mientan, ¿eh?

Muy buena. Al día siguiente de terminar el programa quedamos para tomar unas cervezas y pasarlo bien. Y cada lunes comemos con él en un italiano. pedimos los mismos platos. ¡¡desde hace 20 años!!

¿Les gustaría tener la popularidad televisiva de Trancas y Barrancas?

Nos reconocen y nos saludan bastante por la calle, pero agradecemos no disfrutar de toda su fama. ¡Es demasiado para un humano!

Con tanta experiencia, ¿quiénes son los personajes entrevistados que les han fascinado, enamorado o enfadado?

El más impactante de ver es Harrison Ford. ¡De pronto tienes delante a Indiana Jones y a Han Solo! El más simpático es Tom Cruise, aunque con el que más confianza tenemos es con Will Smith. Siempre que le vemos le hacemos bromas sobre su mujer y lo pasamos bien (es broma).

¿Qué les queda por hacer a Trancas y Barrancas? ¿Y a Juan Ibáñez y a Damián Mollá?

Quizá en el futuro Trancas y Barrancas hagan un musical. Juan acaba de abrir la primera tienda de 'caganers' en Madrid y quiere conseguir que vaya Putin a hacerse una foto con el suyo. A Damián le queda aún algún libro que escribir.