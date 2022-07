Chrystal Fighters: liviandad en el pantano

Por tercera vez en lo que va de festival, el sábado se vendió todo el taquillaje para la velada protagonizada por los británicos Crystal Fighters, con los madrileños Tu Otra Bonita completando el programa. En ese sentido, resulta un hecho indiscutible que Pirineos Sur está alcanzando unas altísimas cifras de asistencia; otro asunto a debatir es la orientación musical, digamos más generalista, que ha adoptado la nueva dirección del certamen. Y es que nunca llueve a gusto de todos. Bueno, este año en Pirineos Sur ni siquiera llueve...

Tu Otra Bonita se estrenaba en el escenario flotante; la banda madrileña ha alcanzado notoriedad en los últimos tiempos, pero su propuesta no le llega a la suela de los zapatos de los referentes en los que se mira: de Ray Heredia a Kiko Veneno, de Pau Donés a Los Delinqüentes. Es decir, una línea sonora que conecta el pop con el flamenquito y la rumba, pero lo hacen de forma carente de chispa o sustancia; hace poco los vimos en el Rock & Blues zaragozano y me reitero en lo que entonces escribí: sus canciones pueden servir como agradable banda sonora para un atardecer junto al mar (o el pantano, en este caso), cervecita en mano y entre amigos, pero difícilmente dejarán un poso perdurable.

Y respecto a Crystal Fighters, en fin; han actuado tantas veces por estas tierras que uno ya sabe de sobras lo que se va a encontrar: pop juguetón y festivo con pespuntes electrónicos, canciones de estribillos fáciles, con muchos “ooooós” y “lalalá lalalalás”, y embadurnadas en ritmos de influjos tropicales y africanos, todo ello con un punto hippy-pachamama. El caso es que el invento les sigue funcionando, y a través de piezas como ‘I love London’, ‘LA Calling’ o ‘Love is all I got’ la banda londinense provocó el delirio de sus seguidores, felices como perdices y bailando a cascoporro. Este cronista nunca ha sentido demasiada atracción por los Fighters, por decirlo suavemente, pero la otra noche fue el mejor bolo que les he visto, y van ya unos cuantos. ¡Seamos positivos!