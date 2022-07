Una década de 'Gangnam Style', el tema que rompió todos los límites

Diez años del 'Gangnam Style', un tema que batió todos los récors musicales y que demostró con claridad el poder de las redes. A pesar de ser uno de los barrios más prestigiosos de Seúl, muy pocas personas fuera de Corea del Norte conocían Gangnam antes de 2012. A partir de esa fecha, el mundo entero supo de su existencia.

El responsable de semejante hazaña fue Park Jae-sang, un cantante de K-Pop admirador de Freddy Mercury, que rompía los cánones estéticos pero que tenía un gran éxito entre el público coreano. Conocido artísticamente como PSY —abreviatura de “psychopath”, porque, según él mismo declaraba, era un “psicópata” de la música, del baile y la actuación—, el músico coreano publicó el 15 de julio de 2012 en el canal de vídeos online YouTube el tema Gangnam Style. Antes de acabar el día, ya había alcanzado el medio millón de visualizaciones.

Unos meses después, a finales de 2012, había superado los mil millones de reproducciones y, en la actualidad, esas visualizaciones se han multiplicado hasta rozar los cuatro mil millones.

Las versiones se sucedieron. Pero la vida de PSY no ha sido precisamente feliz. En 2016, dio una entrevista a The Sunday Times y dio detalles sobre los problemas de alcoholismo que sufría: “Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo”. “Después de 'Gangnam Style' era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente”.

Con todo 'Gangnam Style' sigue sumando visualizaciones en todas las redes sociales.