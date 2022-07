Federico Contín: "Las obras de arte no se terminan nunca, se acaban abandonando"

Periodista cultural, escritor... ¿pero sobre todo pintor?

Todo en la vida tiene sus limitaciones, también las artes y los medios de comunicación. Quizá por eso pruebo tantas cosas. Pero la pintura es la que más me complementa. Pinto para expresar, juego con los colores, las texturas, la materia... Busco contar cosas porque el arte no es un cuadro bonito que queda bien encima de un sofá. Lo meramente decorativo es triste.

El cuadro con el que ha ganado el certamen es un retrato y no lo es. ¿Cómo nació?

Un día estaba en el albergue, adonde fuimos a grabar para el programa ‘Atónitos huéspedes’ de Aragón TV, y coincidió que acababan de llegar varias familias ucranianas que huían de la guerra. Y hubo una imagen que me impactó: los niños estaban jugando pero uno de ellos se había quedado al margen, absorto, con la mirada perdida. Su cara parecía que era el reflejo del drama personal que estaba viviendo. Yo soy padre y me conmovió. Quise hacer un cuadro que encerrara esa mirada y plasmarla a través de mi estilo, expresionista.

Hay quien no quiere participar en los concursos de las instituciones.

Pero es fundamental que existan. Sin instituciones públicas no tendríamos ni las obras de Goya ni el ‘Guernica’.

Pinta con espátula y manga pastelera. ¿Necesidad o esnobismo?

Mi estilo se define más por la técnica que por el contenido. He encontrado una forma de trabajar en la que me siento cómodo, con colores planos que voy superponiendo. Utilizo la manga pastelera, con la punta modificada, como si fuera una pluma, para perfilar, y luego con la espátula distribuyo la materia. Cuando alguien ve uno de mis cuadros lo identifica rápidamente por la técnica.

En la pintura con la que ha ganado el certamen ha experimentado con el color blanco.

En todas intento hacer algo nuevo. En esta he empleado 24 tipos diferentes de color blanco; todos los había probado ya antes menos uno nuevo, el blanco fluorescente, y me dio problemas porque me di cuenta, tarde, de que se trasparentaba. Tuve que volver al cuadro a última hora y, de hecho, lo bajé con mis propias manos desde mi estudio en el barrio de Casablanca al palacio de Sástago porque se cerraba el plazo de admisión de obras para el premio y aún no estaba seco.

Usted es de los que tardan en dar por acabado un cuadro.

Las obras de arte no se terminan nunca, se acaban abandonando.

¿El expresionismo es el mejor estilo para la crítica social?

El expresionismo expresa pero no explica; hace que las obras tengan impacto visual y a mí no me gustan los cuadros amables.

Pinta en todo tipo de superficies, ropa y zapatillas incluidas.

Lo hago cuando me lo pide alguien. Eduardo Lolumo (presentador de ‘El tiempo’ en Aragón TV) me pidió que le pintara un botijo y lo hice.

También le ha pintado un retrato al presidente chino.

Me lo solicitó la embajada en Madrid. Lo hice realista, como se espera de un retrato, aunque se nota mi estilo.

¿Nos falta cultura visual?

Mucha. El problema es que tenemos una vida multipantalla, estamos condenados a ella, más bien, y al mensaje instantáneo. Y son un pobre sucedáneo de la realidad. No es lo mismo ver ‘Bohemian Rhapsody’ en un teléfono móvil que en un gran cine, la experiencia es totalmente distinta. Y lo mismo ocurre con el arte. No se puede comparar ver un cuadro en vivo a hacerlo en una pantalla.

¿Qué proyecto cultural le gustaría para Zaragoza?

Siempre he pensado que el antiguo pabellón de Aragón en la Expo podía ser un magnífico museo del folclore y de la jota. Ahí tenemos una riqueza increíble y no la sabemos aprovechar.