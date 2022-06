Un domingo pop en el parque

Hasta no hace mucho, el barcelonés Alizzz (Cristián Quirante en su DNI) era conocido por sus trabajos como productor para nuevas figuras de la generación Z como C. Tangana, Aitana o Lola Índigo, asociadas con la llamada música urbana o el trap. Mas, para sorpresa de muchos –en especial de los detractores de ese tipo de sonidos-, el pasado año publicó un álbum, ‘Tiene que haber algo más’, decididamente volcado hacia el pop de corte más o menos indie, y en el que mostraba su instinto para componer canciones adhesivas a partir de planteamientos sonoros muy distintos al urban.

El domingo, ante unos 1.300 espectadores, Alizzz ofreció una actuación más que convincente. Lejos de rodearse de cacharrería tecnológica, apuesta por guitarras, bajo, teclados y batería, y envueltas en un excelente sonido despachó un breve set de canciones de notable factura como ‘Fatal’, ‘Ya no vales’, ‘Todo me sabe a poco’, ‘El encuentro’ o ‘Ya no siento nada’, en las que confluyen aromas de disco-funk y de dream pop, resonancias electro y de pop los 80, melodías y estribillos reconocibles. Sí, es cierto que en su forma de cantar se deslizan esos tics propios del trap, esa vocecilla de escaso rango –en ocasiones con autotune-, al igual que las letras inciden en ofrecer esa imagen de canallita con fondo sensible y romántico tan habitual en el género. Letras, por otra parte, que en su sencillez conectan eficazmente con un público juvenil veinteañero, aunque Alizzz está ya más cerca de los cuarenta. Pero si nos atenemos a la regla principal del pop, esa que dice que lo importante es una buena melodía, sin duda Alizzz sabe cómo fabricarlas.

En la velada participó también Calavera, proyecto personal del zaragozano Álex Ortega; las canciones de ‘Espejismos’, su último disco, sonaron sólidas y atractivas, confirmando que merecen una mayor proyección. Con mención especial para piezas como ‘Sayonara’ (que a uno le recuerda a Prefab Sprout) o la hipnótica ‘Espiral’.