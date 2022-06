Wilco, a medio gas

Fue allá por el año 2005 cuando Wilco actuó por primera vez en Zaragoza, un memorable concierto en la sala Oasis que acabó alcanzando la categoría de mítico (un poco como aquel de Nick Cave en el Teatro Principal); la banda de Chicago capitaneada por Jeff Tweedy repitió dos años y pico después en el mismo escenario, y de nuevo abundaron las loas y los encendidos panegíricos. Muy justificados en ambas ocasiones, desde luego: en vivo, aquella música de raíz americana, querencias country-rock, vocación alternativa y múltiples ramificaciones sonoras se antojaba endiabladamente excitante y nos voló la cabeza.

En la noche del martes, los Wilco volvieron a Zaragoza, dentro del programa Música al Raso y en el Jardín de Invierno, y de entrada sorprendió la respuesta de público, que prácticamente triplicó (unos 2.500 espectadores) la de sus visitas anteriores. Por desgracia, la baja por covid de su extraordinario guitarrista Nels Cline supuso un lastre difícil de superar, forzando a la banda a modificar su sonido característico, cargando las tintas en los teclados y aparcando algunas piezas clave de su repertorio que son imposibles de llevar a cabo sin la presencia del citado bicharraco Cline. Así las cosas, Wilco logró solventar un concierto de tono reposado, con menos brío eléctrico del esperado, y en el que se fueron alternando los tonos campestres con los ramalazos pop, algunas canciones de su último disco (‘I am my mother’, ‘Cruel country’, ‘Ambulance’, ‘A lifetime to find’) con otras de discos como el aclamado ‘Yankee Hotel Foxtrot’ (‘War on war’, ‘Jesus etc’, ‘Heavy metal drummer’), para terminar pisando más fuerte el acelerador en unos bises en los que sonaron temas como ‘California stars’, ‘Monday’ o ‘Outta mind (Outta sight)’. A Tweedy y sus muchachos les sobra clase por arrobas, sin duda, para salir airosos de cualquier situación: son excelentes músicos y tienen un extenso cancionero de alto nivel a sus espaldas. Mas desde luego no puede ser lo mismo sin su guitarrista titular; ¿se imaginan a los Stones en vivo sin Keith Richards? Pues algo parecido.