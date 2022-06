Macaco: "Tengo una ilusión loca por volver a actuar en Pirineos Sur. Es una experiencia visceral y única"

Daniel Carbonell de las Heras, más conocido como Macaco, es uno de los artistas españoles más internacionales. Su carácter abierto, cercano, sensible y solidario encaja perfectamente con el espíritu del festival Pirineos Sur, que vuelve a celebrarse este año tras dos años de parón debido a las restricciones derivadas de la pandemia.

El catalán será uno de los grandes protagonistas de la cita, en la que actuará el 21 de julio junto a las gallegas Tanxugueiras, que causaron sensación el pasado mes de enero con motivo de su participación en el Benidorm Fest.

¿Qué supone para ti actuar en Pirineos Sur? ¿Qué sientes cuando ofreces un concierto en un entorno natural como el de Lanuza?

He actuado allí en dos ocasiones, aunque hace mucho tiempo. Pero lo recuerdo como una experiencia única e irrepetible. He tenido la suerte de tocar en festivales del mundo entero, y allí, el escenario y el contexto son muy diferentes a los de otros lugares. Es una auténtica pasada, algo visceral, mágico, tanto para los espectadores como para el artista. La conexión entre el anfiteatro y la naturaleza crea un mundo único y tengo una ilusión loca por volver a actuar allí.

¿Cómo valoras la apuesta que hace el festival por la cultura internacional?

La propuesta me parece super interesante. En mi banda, los músicos proceden de diversas partes del mundo: Brasil, Colombia, Suecia, África… Son gente de mundo. Tocamos a menudo en América y otros muchos países y encaja con nosotros perfectamente. Casi todas las bandas que hay tienen muchos elementos de raíces, además de rumba, afro, cumbia…

Actúas el mismo día que Tanxugueiras, que saltaron a la popularidad a comienzos de año con la interpretación de su ‘Terra’, en el Benidorm Fest. ¿Cómo ves la combinación de tu estilo con el de la música tradicional gallega?

Lo veo genial. Ellas son unas cracks, y me declaro fan absoluto. Creo que han hecho una propuesta muy buena. Pero es que encima son unas tipazas. Son de esas artistas que reconoces. Juegan con elementos de raíz y de electrónica y, más allá de la lengua, que es maravillosa, si cantasen en otra sería igual de especial porque tienen ese color y ese juego de armonías. Además, tuve la ocasión de trabajar con ellas hace poco, para una colaboración que se incluirá en mi próximo disco.

Además del festival, has actuado en otras ocasiones en la Comunidad, como en la plaza del Pilar con motivo de las fiestas. ¿Te sientes acogido por el público aragonés?

Sí. He tocado varias veces en el Pilar y ha sido increíble. Tengo ese abanico amplio de público que me hace ser un privilegiado, porque personas de todo tipo y edad vienen a verme a festivales y conciertos. Además, mi relación con Aragón todo el mundo la sabe, pues mi madre es de allí (la cantante zaragozana María Teresa Heras), y la conexión es super bonita. Así que me siento en casa.

Has tocado muchos géneros en tu carrera (pop, rumba, ska, reggae, rap…) pero, ¿cómo definirías tu música?

Separo mucho el disco del directo, para el que llevo músicos top del mundo, y en el que transformo algunas cosas. En el festival, por ejemplo, haremos un homenaje a todo el histórico de la rumba de nuestro país, las de antes y las de ahora. Una de ellas es mi tema ‘Con la mano levantá’. También hay partes afro bailongas, cumbias y otras canciones que todo el mundo conoce. Me considero cancionero. Tengo la parte del ‘positive vibe’ y también la de la letra. Y muchos de los éxitos de estos años han venido de la electrónica, como ‘Coincidir’.

Ya ha presentado varias canciones de su nuevo disco, ‘Vuélame el corazón’, que saldrá en septiembre y que, tal y como ha señalado, estará lleno de contrastes a nivel temático y rítmico. ¿Qué más puede adelantar de este trabajo?

Pues que es un proyecto que empezó en el confinamiento, cuando me puse a componer y llegue a las 40 canciones, una locura. Los temas más sociales los he sacado de este disco, que es algo conceptual y que aborda las relaciones en el amor. Hay rumba, cumbia, temas folk, elementos electrónicos y una combinación sonora con guitarras pequeñas, sintetizadores, ritmos retro de los 80, bases rítmicas, beat y un urban hiphopero con sartenes, guitarras al revés y otros cacharros, aunque la gente lo notará como algo moderno. Ya hemos lanzado un tema con Leiva, que habla de cuestiones como la lacra que relaciona el amor con la posesión; y otro de cumbia que es ‘La guerra de los besos’. También habrá un tema muy potente con Kymani Marley, hijo de Bob Marley, otro con Estopa y colaboraciones con Kevin Johansen y Vicente García.

¿Qué otros retos futuros te marcas a nivel musical?

Después de lanzar el disco haremos la gira por España y en enero comenzará el tour por Latinoamérica. Mas adelante saldrá otro disco que irá unido a este, que será como una continuación. Iré sacando temas nuevos, algunos de ellos sueltos fuera del disco y que tendrán componentes más sociales. También estoy trabajando con Greenpeace en varias acciones muy chulas y seguiré haciendo música y componiendo. De hecho, en el confinamiento escribí una historia superbonita que será una peli y que rodaremos cuando acabe la gira.

