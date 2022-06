Eduardo Nave expone 'Like' en DKV, su visión de la belleza agredida por el turismo

ZARAGOZA. Eduardo Nave va a los sitios a quedarse de algún modo. Suele trabajar para revistas donde le piden reportajes de paisajes, arquitecturas, personas, y él hace eso, lo que quiere una publicación –por ejemplo hace poco para ‘El País Semanal’ los lugares de Luis García Berlanga– pero ya piensa otra cosa, algo más, para su obra personal.

Por eso, si nos fijamos en su trabajo, en sus inquietudes y en sus libros (ya sean ‘Normandie’, ‘A la hora. En el lugar’ o ‘Like’, que se inauguraba ayer en el espacio DKV de Zaragoza, dentro de la programación de PhotoEspaña), siempre hay un punto de vista, hilos que se ramifican y se anudan con fotógrafos como Alex Webb, Martin Parr, Martín Chambi y Juan Manuel Castro Prieto, o la obra de Juan Genovés, como sucede en ‘Like’, título que tiene mucho que ver con las redes sociales. "Sí, es cierto. Al menos en dos de las obras hay un homenaje a Genovés. Una de ellas, creo que de las más bellas, recibió uno de los premios de la Fundación ENAIRE", dice.

La necesidad, el deseo de gustar, pero, ante todo, el artista instalado en Madrid quiere efectuar «una investigación a través de la fotografía de paisaje y de viajes, que ha pasado de descubrir lugares remotos, donde la presencia humana era casi anecdótica, a la casi imposibilidad de mostrar esos lugares sin que estén inundados por el turismo».

«Este es un trabajo que empecé hace varios años y que ha ido creciendo conmigo. Yo diría que lo he ido haciendo entre 2003 y 2017: catorce años. Y ha cristalizado en la muestra, que consta de más de 130 obras y aquí se muestran 38, y de un libro que publicó Ediciones Anómalas y premió PhotoEspaña en 2017», dice.

Una de las fotos más sugerentes y veraniegas de 'Like'. Eduardo Nave.

En realidad, matiza Nave, «he querido partir de un paisaje puro, ideal, sin contaminar, como una noche que es solo noche con su hermosura y sus matices, y mostrar otros lugares y paisajes ya con contaminación, de belleza agredida o tomada». Sí, eso sucede en los primeras piezas, mares, nubes, instantes de una transparencia y luego avanza la invasión.

Viajes y cambios en el mundo

Aunque poco a poco, en sus viajes a lo largo y ancho del mundo, Eduardo Nave va mostrando las impurezas del paisaje, los grados de agresión o intrusismo. Y eso, con finura, lo puede mostrar en España o en distintos lugares del mundo como El Cairo, donde las pirámides son invadidas por los turistas. «Y no solo El Cairo o en Wuhan: pienso en ‘La ciudad prohibida’, ese complejo palaciego de Pekín. He tomado fotos, a veces también hago vídeo o uso el dron, y uno percibe que no se puede hablar ya de ‘Ciudad prohibida’ o vedada, no hay más que ver la muchedumbre que anda por allí, la prisa que tiene, la urgencia de hacerse fotos. En este trabajo también se muestra ese impulso de la gente: parece preocuparle más poder decir que ha estado allí, en Pekín, en El Cairo o en otros lugares del mundo, que disfrutar de todo ello», agrega.

‘Like’ no solo es una colección de paisajes con su contaminación humana o turística. «Ahora el turismo lo ha invadido todo y todo, la tradición arquitectónica, la sensatez y el respeto a las atmósferas y ambientes, está marcado por esta fiebre y por el impacto de las redes sociales. Los móviles están en todas partes, y me interesan mucho las escenas, narrativas o paradójicas, que explican estos cambios del mundo y la integración ya del selfi en el paisaje», señala Eduardo Nave, que prepara un libro (querría sacarlo en diciembre, avanza) y una exposición sobre La Palma, con otra mirada genuina, elaborada y sorprendente.