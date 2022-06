Antonio Pérez Henares: "El campo necesita ayudas, no milongas ni discursos"

Dice que España nunca quedará vacía mientras se recuerde su historia. ¿La olvidamos pronto?

Estamos empeñados en borrarla. Es verdaderamente terrible. Si borras la historia y la memoria, el acueducto de Segovia es un montón de piedras, igual que la catedral de Burgos, la Seo de Zaragoza o la mezquita de Córdoba. Somos todo un conjunto de cosas que nos unen emocionalmente; no porque nos pertenezcan, sino porque nosotros pertenecemos a esa tierra, a esa gente que habla una lengua común, que tiene un pasado común, y eso es lo que se nos intenta romper.

¿Es igual de peligroso cuando se blanquea el pasado?

En las Navas de Tolosa, dos reyes esenciales, Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón lucharon juntos contra el mayor imperio integrista que ha conocido la Tierra. Y por fortuna se venció. Todo eso se quiere que lo olvidemos. Pero se va más allá, quieren decir que nuestra historia es vergonzosa, que descubrir América, pasar al otro lado, al Pacífico, y dar la vuelta al mundo es algo de lo que tenemos que avergonzarnos.

¿Debemos hacerlo?

Pretender juzgar todo aquello con los parámetros del siglo XXI, y modas y delirios de ahora, es fundamentalmente una estupidez. En ese sentido, vivimos unos tiempos muy tristes, muy mediocres y muy raquíticos de pensamiento. Un pueblo no puede olvidar su historia. La tiene que analizar y asumir con toda su grandeza y con sus miserias.

En su nuevo libro pone el foco en protagonistas que repoblaron España en los siglos XII y XIII. Pero su relato no habla de reyes, nobles y grandes guerreros...

He querido ante todo destacar el valor de las gentes de a pie, los que no tienen nombre ni aparecen en los libros de historia, pero que a mi juicio fueron los verdaderos héroes de las fronteras cristiano-musulmanas y los que forjaron de alguna manera lo que hoy somos como pueblo. Se trazó un gran territorio de hombres libres que defendían su tierra y luchaban por ella porque era suya, la podían transmitir a sus hijos, y porque tenían sus fueros, sus derechos... Aquello hizo que en un momento determinado se creara ese sentimiento de dignidad que sigue prevaleciendo en el conjunto de las gentes.

Hay aragoneses que tienen ascendencia granadina, por el asentamiento en estas tierras de mozárabes procedentes del sur de la Península.

Cuando Alfonso I el Batallador hizo toda aquella expedición por Al Ándalus y se vinieron 20.000 mozárabes (cristianos que vivían en territorio musulmán), no solo se quedaron en todas estas fronteras aragonesas. En lo que es Zorita, al lado de la vieja ciudad de Recópolis, Alfonso VII se llevó para allá mozárabes aragoneses, a los que dio olivares y huertos para que repoblaran las tierras.

Aunque es algo que viene de lejos, actualmente se habla mucho de la despoblación, pero, ¿se actúa de verdad para frenarla?

Las reatas de políticos por los campos es algo que me pone un poco nervioso, y las expresiones como España vacía o España vaciada. Aquí hay poca gente por una razón muy simple: donde antes araban cien yuntas ahora lo hacen siete tractores. Pero no hay que olvidar que eso que llaman España vacía no está vacía. Está viva y cultivada. Veo a gente perseverar incluso con una mala cosecha. El campo necesita ayudas, no milongas ni discursos.

Tiene una fuerte vinculación con la comarca Campo de Borja…

Y tan fuerte. Mi esposa es de Ainzón. Tenemos casa allí, y grandes amigos en la zona, como Luis Zueco, que es un escritor fenomenal y una extraordinaria persona.

¿Aragón y su historia le inspirarían para un próximo título?

Hay un personaje que me apasiona, que es Pedro II de Aragón, el rey gentil, su compromiso con sus súbditos estuvo por encima de todo, los defendió y murió por ellos.