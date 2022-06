Boticaria García: "Se le da más importancia a un sérum que a desmaquillarse y es un error"

Retinoides, antoxidantes, tensoactivos, pantenol, péptidos. Parabenos. Coenzima Q10. Ácido hialurónico. Seguramente al lector le sonarán todos estos conceptos. Pero más seguro quizá sea que no sabe muy bien qué significan exactamente pese a haber invertido alguna vez dinero en ellos en forma de tratamiento cosmético. Puede que también haya sucumbido al poderoso gancho ilusionante de la baba de caracol, el caviar, las mascarillas coreanas o de esa crema de supermercado de 8 euros infalible que su prima le ha recomendado por el whatsapp.

Si hay un mercado tan cambiante como desbordante en novedades es el de la cosmética. Y, lo que es peor, en ocasiones también frustrante. A medio camino entre el marketing y la ciencia, quién más quién menos se siente perdido ante la ingente oferta sin que realmente sepa si la rutina que está siguiendo está haciendo efecto o no. Y eso si se tienen la paciencia y el compromiso suficientes para lograr la constancia que estos tratamientos necesitan.

La popular divulgadora farmacéutica Marián García, conocida como la Boticaria García, y su compañera Gema Herrerías han querido salir al paso de este caos y confusión con un libro que aspira a ser el definitivo en la materia.

Desde luego, exhaustivo es. El volumen, de presentación tan cuidada como muchos 'packaging' cosméticos, tiene vocación enciclopédica: en él, de manera abiertamente didáctica, se abordan todo tipo de cuestiones que a menudo se plantean a la hora de elegir el mejor tratamiento o de aplicárselo: desde cuándo caducan los productos a cómo leer las etiquetas pasando por la descripción y explicación de sus componentes más habituales (y efectivos).

'Radiografía de un cosmético' -que esta martes 14, las 19.00, se presenta en el Patio de la Infanta de Ibercaja- tira de sentido del humor a la par que de todo el rigor, como no podía ser de otra manera estando la 'Boti' de por medio. Todo en aras de derribar falsas creencias, cuando no directamente bulos.

Por ejemplo, Boticaria García pone el acento en el hecho de que cuando se trata de cuidar la piel a la mayoría le preocupa los principios activos por encima de lo que a su juicio es mucho más fundamental: la limpieza. "La limpieza es el patito feo de los tratamientos, la gente le da más importancia a elegir un sérum que a desmaquillarse, pero eso es un error".

El libro escrito por Boticaria García y Gema Herrerías. Herlado.es

Para la 'Boti', con la cosmética sucede parecido que con la nutrición: "La gente prima más estar delgado que sano y de la misma manera hay quien se preocupa más de la última novedad que de la salud de su piel". García reconoce que muchas veces "es difícil abstraerse a las falsas promesas porque a la hora de comprar hay un componente subjetivo". También está todo lo que rodea a la cosmética, "desde las actrices que ponen de referente a los envoltorios de aspecto lujoso. Hay mucho brilli-brilli, pero todos somos víctimas porque la cosmética, como muchos otros mercados, tiene un componente aspiracional".

El libro de Boticaria y Gema surge como una suerte de brújula en medio de esa jungla en la que la cosmética de farmacia tiene cada vez más peso porque, asevera García, "la gente no es tonta". "Sucede que muchos cosméticos se encarecen precisamente por esas campañas publicitarias o esos envoltorios tan espectaculares de los que, en general, carecen los productos de farmacia", cuenta Boticaria García quien, no obstante, añade que uno de los contenidos más interesantes del libro es el de dar pistas sobre qué expectativas podemos tener según el precio de las cosas. "A veces lo más caro no es lo más eficaz, pero tampoco podemos esperar demasiado de un cosmético extremadamente barato, porque lo que ocurre normalmente es que contienen muy poca cantidad de los principios activos que prometen".

En este sentido, el libro enseña "a destripar las etiquetas de los cosméticos". Algo que la Boticaria reconoce que no es fácil "porque la industria no está obligada a poner el porcentaje de los componentes", pero sí que se puede aprender a orientarse con ellas. "En el libro que lo que enseñamos es a buscar los ingredientes adecuados para cada uno o los que deben estar presentes, según el objetivo de cada crema". También a saber qué esperar de una crema según el precio

Que el libro sea útil

Entre los contenidos que hacen el libro diferente a otros es que habla de marcas concretas: "Nos mojamos", asegura Boticaria. "Damos marcas concretas porque lo que queremos es que el libro sea realmente útil y para eso, ¿por qué no recomendar las que más nos gustan? La gente lo que quiere es que le digas qué crema comprar".

Eso sí, dentro de un amplísimo abanico de posibilidades y de necesidades individuales. Lo que puede ser ideal para uno puede ser agresivo para otro. Por eso, subraya Boticaria, es tan importante saber leer las etiquetas y valorar las composiciones. "Igual de un componente una crema tiene un 15% y a determinadas pieles les vale con un 5%".