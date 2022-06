Todos los escritores de raza escriben una y otra vez de los grandes temas: el amor, la infancia, el papel de nuestros padres, la muerte... También lo ha hecho Manuel Vilas (Barbastro, 1962), autor de largo aliento, de libros inolvidables, como 'Ordesa', 'Alegría' o 'Los besos'. La mirada personal de Vilas sobre esos grandes temas protagoniza el documental 'Vilas y sus dobles' dirigido por Germán Roda, estrenado este martes en Zaragoza y que llega el fin de semana a la cartelera. La cinta podrá verse en cines de Madrid, Sevilla y Barcelona, entre otras ciudades españolas. También en Zaragoza (Aragonia) aunque las proyecciones y el horario aún están por concretar. También puede verse este miércoles (18.00) en la Filmoteca de Zaragoza.

'Vilas y sus dobles' ha sido rodado entre Huesca, Zaragoza y Madrid, y le debe mucho a la pandemia.

"El documental nació el último día de rodaje de otro, 'Marcelino, el mejor payaso del mundo' -relata Germán Roda-. Tanto Pepe Viyuela, que lo protagonizaba, como yo, estábamos un poco tristes porque el trabajo se acababa. Y de pronto me confesó que había leído un libro que le había "vuelto loco". Era 'Ordesa', de Manuel Vilas. Y pensé que podíamos hacer algo con él. Soy un afortunado porque, por mi trabajo, puedo llamar por teléfono a un escritor y presentarle un proyecto. Es lo que hice con Vilas: tomamos un café, ideamos un documental y conforme fuimos profundizando en él, hubo cosas que entraron, otras que salieron, y al final se cerró todo". El resultado son 65 minutos en los que Vilas conversa con sus dobles. ¿Tiene muchos el escritor aragonés?

"Los mismos que tenemos todos -subraya Roda-. La figura del 'doppelgänger' en cierta medida nos acompaña a todos, en el buen sentido de la palabra; y quizá más a artistas como actores o escritores, que tienen que desdoblarse habitualmente. Yo también me desdoblo: es distinto el Germán Roda director que el otro. Esa doblez en lo profesional te da mucha libertad. El caso de Vilas quizá incluso sea distinto y tengo menos dobles que otros, porque él escribe en primera persona, hace literatura de sus vivencias".

En la cinta, además de Pepe Viyuela y el propio escritor aragonés, tiene un papel principal José Sacristán. Además, colaboran Cristina Gallego, Itziar Miranda y Carmelo Gómez. "Quizá sea el documental más difícil de todos los que he hecho hasta ahora -apunta Germán Roda-. Pero siempre intento aprender y no repetirme. Y, para aprender, hay que trabajar con gente que sabe mucho más que tú. Lo que más me gusta es hacer documentales sobre el mundo del arte. La literatura es mucho más complicada, porque se desenvuelve entre palabras, no entre imágenes. Quise que en este la palabra fuera protagonista y creo que lo he conseguido. El escritor Gustavo Martín-Garzo me escribió para decirme que en el documental 'las palabras podían verse'. Y eso es lo que buscaba".

La película, que está nominada al galardón al Mejor Documental en la próxima edición de los Premios Simón, ya fue presentada en la última edición del Festival de Cine de Huesca.

"Y allí me pasó lo que no me ha pasado nunca -relata el cineasta-, y es que había gente que abandonaba la sala con lágrimas en los ojos. Los documentales tienen el poder de emocionar, y en este se habla de manera muy directa de temas como la muerte, la pérdida, y la gente se emociona a través de las emociones de los personajes que ve en pantalla".

Aunque reconoce que se le han quedado muchas cosas en el tintero, no quería hacer una película excesivamente larga, porque podría ir contra la historia que quería contar. "Si hay alguien a quien el documental le sepa a poco -concluye-, ahí tiene los libros de Manuel Vilas, su poesía, para poder adentrarse más en ese mundo. Un documental tiene que evitar el que es su pecado mortal: llegar a aburrir".

'Vilas y sus dobles' es una producción de Estación Cinema con la participación de Aragón TV, el apoyo del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca con el apoyo del Ayuntamiento de Barbastro y la Comarca de Somontano.