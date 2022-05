Ruben Östlund reivindica a Buñuel tras ganar su segunda Palma de Oro

El director sueco Ruben Östlund reivindica un cine de autor que sea capaz de entretener y, tras ganar este sábado con "Triangle of Sadness" su segunda Palma de Oro, señaló como artista de referencia al cineasta aragonés Luis Buñuel.

Cuando estudiaba cine, de 1998 a 2001, pensaba que el cine de autor "se había vuelto un poco aburrido al tratar temas importantes de forma seria", pero las películas del genio de Calanda, apuntó en conferencia de prensa, "eran entretenidas al mismo tiempo".

Buñuel (1900-1983) ganó en Cannes la Palma de Oro "ex aquo" en 1961 por "Viridiana"; el premio a la mejor dirección en 1951 por "Los olvidados"; el Premio Internacional en 1959 por "Nazarín" y la distinción de la crítica internacional en 1962 por "El ángel exterminador".

Para Östlund, su Palma de Oro en la clausura este sábado de la 75 edición del Festival de Cannes es la segunda, tras "The Square" en 2017. La obtiene con una comedia escatológica e incorrecta que le sirve de sátira contra el capitalismo, el lujo y la obsesión por la imagen.

"Alguien dijo que la primera Palma de Oro puede ser un accidente, pero la segunda..." bromeó el director, que en la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia de Cannes, también presentó "De ofrivilliga" (2008) y "Snow Therapy" (2014).

Películas ubicadas en estaciones de esquí de lujo ("Snow Therapy"), en galerías de arte ("The Square") o en cruceros exclusivos ("Triangle of Sadness"), lugares atractivos con los que dijo querer llamar la atención del público.

En su siguiente película, de la que avanzó que se llamará "The Entertainment System is Down", juega con esos enclaves aspiracionales.

Tendrá lugar en un vuelo de larga duración cuya tripulación pide un aterrizaje de emergencia porque el sistema de entretenimiento se ha caído y se da cuenta "de lo peligroso que es actualmente" esa falta de estímulos.

"Llevas al público a un lugar atractivo y lo fuerzas a discutir esos temas", añadió el cineasta, que ve interesante cómo el cambio de contexto cambia los comportamientos, influye en las jerarquías y puede obligar a reconstruirlas.

Östlund recordó además que creció en los setenta y que en su casa eran frecuentes las discusiones políticas en un mundo que estaba dividido entre dos bloques, Este y Oeste. "Era como tener dos equipos de fútbol, eras de uno o del otro en lugar de coger lo bueno de cada sistema", dijo el director, partidario de "superar ese pensamiento de los dos equipos".

El resto del palmarés

Asimismo, 'Close', del belga Lukas Dhont, se ha hecho con el Gran Premio del Jurado exaequo con 'Stars at noon', de la cineasta francesa Claire Denis.

El galardón a Mejor Director ha recaído en el surcoreano Park Chan-wook por su cinta 'Decision to leave', mientras el galardón a Mejor Guión ha sido para el sueco de origen egipcio Tarik Saleh por 'Boy from heaven'.

Asimismo, la iraní Zar Amir Ebrahimi ha logrado el premio a Mejor actriz por la cinta 'Holy Spider' y el surcoreano Song Kang-ho -protagonista de 'Parásitos'- ha sido reconocido como Mejor Actor por su interpretación en 'Broker'.

La películas 'Le otto montagne', dirigida por los belgas Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen, y 'Eo, del polaco Jerzy Skolimowski, se han llevado exaequo el Premio del Jurado.

Por otro lado, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne han recibido por 'Tori and Lokita' el premio especial por el 75 aniversario del certamen, en el que ganaron en anteriores ediciones la Palma de Oro por 'L'enfant' (2005) y 'Rosetta' (1999).

Además, la Palma de Oro al Mejor Cortometraje ha sido para la cineasta china Jianying Chen por 'The water murmurs' y la Cámara de Oro para Riley Keough y Gina Gammell por su ópera prima 'War Pony'.