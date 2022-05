Esplendor en la lucha

Resulta revelador que, cuarenta años después, algunas canciones del debut discográfico de Ilegales (‘Yo soy quien espía los juegos de los niños’, ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’) sigan sonando plenamente vigentes, e incluso adquieran renovados significados: “Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión”, “Levántate y lucha, esta es tu pelea, no voy a luchar por ti”. Ambas piezas sonaron con espeluznante contundencia en la tanda de bises, junto a otros clásicos de la banda comandada por esa fiera asturiana llamada Jorge Martínez: ‘Europa ha muerto’ -otra que tal-, ‘Hombre solitario’, ‘Hola, mamoncete’, ‘Caramelos podridos’, ‘Problema sexual’. Una ristra de pepinazos de rocanrol abrasivo e insurgente con la que concluyó un concierto en el que Ilegales demostraron estar en magnífica forma.

Aún diría más: bandas así son imprescindibles a día de hoy para el rock que se hace en este país. Por su carácter, su actitud irreductible, sus canciones sin pelos en la lengua, que destilan vitriolo y mala baba. Porque hay que apuntar también que Ilegales no se limitan a exprimir los réditos de su pasado, de aquellos años 80 en los que aparecieron como alternativa montaraz al pop de la movida. Su último disco, ‘La lucha por la vida’ -título también esclarecedor-, muestra la consistencia del cancionero más reciente de Jorge Martínez, a través de piezas como ‘Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido’ (con la que abrieron el concierto), ‘Si no luchas te matas’, ‘Mi copa y yo’ o ‘Divino imbécil’, que unidas a temas incontestables como ‘Ángel exterminador’, ‘Agotados de esperar el fin’, ‘Eres una puta’, ‘El norte está lleno de frío’, ‘Enamorados de Varsovia’ o ‘Todos están muertos’ configuraron un repertorio que dejó más que satisfecha a la parroquia que abarrotó el Teatro de las Esquinas.

No era para menos; grandes canciones, sonido excelente, guitarras aguerridas, una banda compacta y compenetrada: Ilegales en su máximo esplendor.