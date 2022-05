La palabra, oral y escrita, toma Barbastro

"La literatura es un canto a la vida", dice Manuel Vilas. Y la vida es infancia, amor, familia, violencia, historia, poder, feminismo, red y palabra. Términos que abordan los temas elegidos para que 25 escritores europeos y latinoamericanos diserten sobre ellos, que no dejan de ser vínculos, lema de la primera edición del ambicioso Festival Barbitania que -junto al V ciclo Otra Mirada celebrado el miércoles y jueves- ha puesto en el panorama internacional a la ciudad de Barbastro. Y todo ello unido al fallo de sus prestigios premios literarios, los decanos de Aragón, que se dieron a conocer anoche en una cena de gala, con la que se rememoró aquel espíritu del Mayo Cultural de los 60, que puso luz en plena posguerra a una población de provincias.

Las conversaciones comenzaron este viernes de la mano del escritor y editor colombiano Héctor Abad Faciolince (‘El olvido que seremos’), el barbastrense Manuel Vilas (‘Ordesa’) y la catalana Laura Fernández (‘Connerland’), moderados por el periodista de HERALDO Antón Castro para conversar sobre la familia, el origen de las citadas obras ya que todas parten de la memoria de los padres o de la muerte de estos.

Más información Las miradas al sector editorial se fijan en Barbastro

"Yo siempre he tenido un gran misterio: ¿Por qué mi madre y mi padre me quisieron tanto? Ese misterio, que es el amor incondicional, salva del abismo a cualquiera. La paradoja terrible es que lo sabes cuándo ellos no están", dijo Vilas, para quien su celebradísimo y barbastrino ‘Ordesa’ fue una terapia para cerrar las heridas de la muerte de sus padres.

La escritora de Tarrasa incidió en la importancia de verbalizar en vida de los padres esos sentimientos. "Mis dos últimas novelas son familiares, la relación con mi padre y con mi madre. Hay una parte de ellas en las que lloré muchísimo. Yo curé la herida de la incomprensión de mis padres llevando 14 años de madre. Al final en una banda o en otra, cada uno hace lo que puede", señaló.

El autor colombiano utilizó la escritura como terapia para exorcizar fantasmas familiares cuando publico en 2006 su aplaudida obra, "un homenaje a la racionalidad de mi padre". "Uno escribe los libros con la ayuda de la memoria de los otros. Yo lo escribí con la ayuda de mis hermanos y de mi mamá, que era sobrina del arzobispo de Medellín y del Opus Dei. En su casa había un cura leproso, que era el gran dolor de su familia. Mi mamá murió en 2021 y no voy a escribir sobre su muerte, pero sí que le he dedicado la novela de curas que estoy escribiendo. Una novela así, escrita por alguien que no cree, es la recuperación de los fantasmas de mi mamá", manifestó.

Después se subieron al escenario del Centro de Congresos de Barbastro Agustín Fernández Mallo, Aurora Luque y Olga Merino para reflexionar sobre el amor en todas sus acepciones.

A ellos les seguirán en otras conversaciones hoy y mañana Ricardo Menéndez Salmón, Ignacio Martínez de Pisón, Antonio Lucas, Theodor Kallifatides, Sabrina Janesch, Berna González Harbour, Laura Fernández, Sergio del Molino, Pedro Bosqued, Jorge Carrión, Verena Boos, María Ángeles Naval, Edurne Portela, Adriana Stern y Sergio Vila-Sanjuán, Monika Zgustova, Marta Sanz y José Ovejero. Todos ellos, además firmarán libros en las librerías Ibor, Castillón, Moisés y Valentina Cáncer de la UNED.

Uno de los actos más emotivos llegará este sábado a las 20.00 con el recuerdo al ganador del premio Ciudad de Barbastro y presidente del jurado durante muchos años, Fernando Marías, fallecido el 5 de febrero. Sus amigos le dedicarán un recital poético en el salón de actos de la UNED.

Barbitania sembrará la literatura entre las nuevas generaciones con divertidas propuestas de animación al aire libre como una feria de piratas, talleres de rap y de sonidos, de palabras, refranes, creación de historias,… El broche lo pondrá el concierto de la cantaora Solea Morente a las 22.30.