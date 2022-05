James Hetfield, voz de Metallica, rompe a llorar durante un concierto en Brasil

James Hetfield, el vocalista de Metallica, no consiguió contener las lágrimas y rompió a llorar la semana pasada durante su gira 'World Wire Tour' por América Latina, cuando ofrecía un espectáculo junto a su banda de 'heavy metal' en la ciudad brasileña Belo Horizonte en el estadio de Mineirão, que se encontraba abarrotado de gente.

El vocalista de 58 años paró a hablar con su público de cómo se sentía al comenzar esta gira por los países del cono sur, confesando a los allí presentes las inseguridades que siente a raíz de la edad, tras más de cuarenta años en el escenario.

"Tengo que contaros que no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, que no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza", relataba visiblemente emocionado.

La importancia de la salud mental en cualquier ámbito.



Dichos sentimientos se los había trasladado con anterioridad a sus compañeros de grupo, cuya respuesta impulsó a Hetfield a continuar. “Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndoos a todos vosotros aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de vosotros", continuaba explicando el cantante.

Tras la confesión, sus compañeros de escenario Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se acercaron a Hetfield, con el que se fundieron en un cálido abrazo, provocando el revuelo del público multitudinario que presenciaba tan emotiva escena, en la que la estrella del rock no pudo contener las lágrimas: "Esto significa mucho para mí".

Durante la intervención, también habló sobre los problemas surgidos a raíz de la pandemia en los dos últimos años, que obligó al grupo de 'heavy' a suspender la gira mundial que tenía planificada. Inconvenientes, entre otros, que debilitaron emocionalmente la voz del mítico grupo.