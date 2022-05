Amaia Romero encandila en la Mozart

Amaia Romero se tomó su tiempo en la pandemia para reorientar su carrera con la victoria y la fama de ‘Operación Triunfo’ en la mochila.

Este domingo, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, demostró su transformación, su dinamismo, la fuerza de sus temas y esa empatía que establece, casi de inmediato, con el público. Presentaba la cantante su segundo álbum, ‘Cuando no sé quién soy’ (el primero fue ‘Pero no pasa nada’, 2019), que salió a la calle el viernes, más refinado que el primero, con producción de Alizzz y con la participación de C. Tangana, entre otros.

La Amaia Romero que conocíamos de ‘Operación Triunfo’ ha dado un giro: se ha soltado, parece más segura de sus temas, se mueve más por el escenario y quiso confirmar lo que le había dicho a Santiago Paniagua: quería ofrecer en la Mozart "un concierto muy bonito" con sus mejores temas, incluido ese ‘Yamaguchi’, la ciudad hermanada con Pamplona a la que homenajea.

Tras su paso Zaragoza, la navarra actuará en Murcia; y a partir de junio cruzará la Península para participar en algunos de los eventos musicales más importantes del verano, desde Barcelona a Oporto (Primavera Sound), pasando por Tudela (Ribera Sound), Benidorm (Low Fest), Aranda de Duero (Sonorama) o Madrid (Festval Brillante).