Tom Cruise aterriza en helicóptero sobre un portaaviones para presentar 'Top Gun: Maverick'

Si algo sabe hacer Tom Cruise es epatar. Y eso hizo en la presentación oficial de 'Top Gun: Maverick' en San Diego: el actor hizo su entrada triunfal aterrizando con un helicóptero en el portaaviones 'USS Midway'.

Cruise, piloto y amante del riesgo, llegó en el helicóptero para acompañar a varios de sus compañeros de reparto, entre ellos Jennifer Connelly, Glenn Powell o Miles Teller, quienes bromeaban con que llegar en un Uber era demasiado simple para el actor de 'Misión Imposible'.

En esta ocasión, con 'Top Gun: Maverick', de Joseph Kosinski, el actor, de 59 años, vuelve a encarnar al piloto militar Pete Mitchell, de nuevo con su cazadora de cuero, sus gafas de aviador y su moto y junto a un reparto en el que estará Val Kilmer.

Además, Lady Gaga acaba de lanzar un nuevo tema titulado 'Hold My Hand', que será parte de la banda sonora oficial de la película.

La canción ha sido producida también por ella junto a BloodPop y Benjamin Rice y constituye su vuelta a la composición para filmes desde que se hiciera cargo de la música del remake de 2018 de 'Ha nacido una estrella' ('A star is born'), por la que obtuvo un Oscar y cuatro Grammys, entre otros premios.

'Hold my hand everything / Will be ok / I heard from the heavens / that clouds have been grey', reza una parte de la letra que Lady Gaga personalmente adelantó a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter.

'Top Gun: Maverick' llegará a las salas de cine unas pocas semanas después de 'Hold My Hand', concretamente el 27 de mayo, para encontrar a su protagonista como instructor de vuelo para pilotos que requieren habilidades especiales, antes de verse envuelto en una situación que le hará enfrentarse a sus fantasmas del pasado y a una misión que supondrá "un sacrificio definitivo".