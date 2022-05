El documental 'Abriendo ventanas' de Vicky Calavia exporta al mundo la libertad amorosa

‘Abriendo ventanas’ es un documental sobre mujeres LTBIQ de casi media hora de Vicky Calavia que está dando la vuelta a una pequeña parte del mundo. Actualmente, y el recorrido ya viene de atrás, se está proyectando en el Instituto Cervantes en Polonia (Varsovia y Cracovia), se emitirá desde julio en China, en el Cervantes de Pekín y Shanghai, y en el canal Vimeo del Instituto; la Cinemateca Pedro Zerolo, de la mano de la fundación del mismo nombre, lo está promocionando en colaboración con la Comisión Europea por diversos puntos de España, y se ofrece también en centros educativos de Aragón y de Castilla León, según informa su directora. A todo ello hay que sumar su presencia en festivales de cine de Colombia, Paraguay, Zaragoza y Alcañiz en los últimos meses. “Y no solo eso: tres profesores de la Universidad Complutense de Madrid han hecho una guía didáctica muy estimulante para adultos y escolares”, agrega.

‘Abriendo ventanas’ es un documental que promovió el Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Igualdad y Familias del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Dice Vicky Calavia: “Es un relato a siete voces, la de siete mujeres LTBIQ que visibilizan su diversidad afectivo-sexual y de género. Un relato de sus vivencias, a caballo entre el drama y el humor, la ternura y la realidad, de unas existencias no siempre fáciles en su día a día. Un relato que transita de lo binario, el blanco y negro, al color, a la pluralidad de opciones y elecciones, de formas de ser y estar en el mundo, a través de la relación con el propio cuerpo y el género, y de las emociones, deseos y afectos”, cuenta la autora de biografías de Eduardo Ducay, Manuel Rotellar, María Moliner o Elvira de Hidalgo. Las mujeres entrevistadas son Dune Solanot, Julia Pérez, Kim Lizama, Lorena López, Lourdes García, Noelia Blesa y Vita Álvarez.

Vicky Calavia es la directora de 'Abriendo ventanas', en la Casa del Circo. MIGUEL MANTECA

“Creo que para todos ha sido una experiencia muy emocionante. Lo rodamos durante la pandemia. Primero convocamos un castin de unas 40 mujeres, hablé con todas ellas por videoconferencia, y elegí siete. Conocía a Dune Solanot, que representa el género fluido, la vida y las relaciones fluyen, esos seres que un día se sienten hombre y otro día mujer, por acudir a imagen literaria, algo así como la Orlando que concibió Virginia Woolf. Y también conocía a Kim, una transexual que no ha hecho todo el proceso”, dice Vicky, que se tuvo que familiarizar con “un mundo que no conocía demasiado y al que me he acercado con el máximo respeto, toda la sensibilidad posible y la necesaria naturalidad. No solo yo, sino todo el equipo. Y así se lo he explicado a las protagonistas que encarnan diferentes opciones de afectividad y de formas de estar en el mundo”, subraya.

Julia Pérez: “Yo creo que hay cosas que me han ocurrido, que son muy bestias, o sea, me han dejado atada en farolas, me han tirado dentro de un contenedor, me han quitado la ropa y me han hecho ir desnuda a casa, todo esto siendo niña, palizas…”.

Presenta a las cinco mujeres restantes: “Julia Pérez es lesbiana pero también defiende lo pansexual; Lorena y Lourdes son lesbianas, cada una con sus particulares matices; Noelia es bisexual y defiende el poliamor, y Vita es una trans que ha hecho todo el proceso. No hay morbo alguno pero sí ganas de comprender. Creo que todo el equipo aprendimos mucho en este trabajo”, señala, y recuerda una frase de Lorena López, que define muchas cosas: “Elegir tu opción afectivo sexual es mucho más difícil que elegir un café”.

Una vez elegidas y conocidas, Vicky Calavia contactó con la actriz y periodista Eva Magaña, y fue ella la que realizó la entrevista. La pieza se estrenó en febrero de 2021, cuenta con Carlos Navarro y Javier Vallejo como operadores de cámara, y con Fernando Medel como director de fotografía. El documental se rodó en la Casa del Circo, hicimos un set para cada una de ellas. Pasamos por el estudio de Paloma Herrera y allí elegimos vestidos para cada una. Y la película refleja esas conversaciones un tanto espontáneas y acaba cuando todo parece estar listo para empezar el rodaje con una variación del tema ‘Acuarela’ de Toquinho, que han hecho Llorente y Despierta McFly”, recuerda.

Es decir, la película es el proceso, como los ensayos, el trabajo que parecía previo de familiaridad, de explicación, de aproximación. Al fin y al cabo, la película pasa de lo binario, del blanco y negro, a la explosión del color, que también encarna la “diversidad afectivo-sexual y de género y la pluralidad de opciones y de formas de ser y de estar en el mundo -insiste-. El título de 'Abriendo ventanas' también a eso: la mujer suele mirar por la ventana, es más bien un objeto pasivo, y aquí no, abre las ventanas al horizonte, al infinito, y esas ventanas también simbolizan la diversidad, otros afectos, otras pulsiones de la pasión y de la identidad".

Vita Álvarez, una de las protagonistas trans que han llevado a cabo todo el proceso. Detrás la maquilladora Virginia Maza y algo más alejada Lorena López. MIGUEL MANTECA

Vicky Calavia insiste en que ha sido un “rodaje emocionante. Ellas se han hecho muy amigas y han hecho un grupo de ‘wasap’. Están encantadas”. La guía didáctica es muy interesante. Realizada por J. Ignacio Pichardo, Matías de Stéfano Barbero, Ana Ojea Alonso, contiene mucha información, vocabulario, juegos y declaraciones conmovedoras como esta de Julia Pérez: “Yo creo que hay cosas que me han ocurrido, que son muy bestias, o sea, me han dejado atada en farolas, me han tirado dentro de un contenedor, me han quitado la ropa y me han hecho ir desnuda a casa, todo esto siendo niña, palizas…”.

Lorena afronta así su lesbianismo: “Dentro de mi familia sí que me han dicho y recalcado: ¡sobre todo no pierdas tu feminidad!”. “Dentro de las lesbianas hay cierta plumofobia, un rechazo a las mujeres masculinas”, opina Lorena López.