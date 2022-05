Un domingo musical en Aragón con Sami Yaffa, Tako, Medalla y Elem

Tras el huracán C. Tangana que ‘arrasó’ el viernes Zaragoza y un sábado marcado por Depedro, Peter Bruntnell y Bertín Osborne en Gurrea de Gállego, la oferta musical para este domingo presenta cuatro variadas propuestas.

Los fans de Tako tienen una cita ineludible esta noche, a partir de las 22.00, en el pabellón Jesús Colón de Luna, en las Cinco Villas. La banda ejeana presentará en breve su gira para 2022, para la que ha estado trabajando concienzudamente, y en esta localidad zaragozana ofrecerá un adelanto. La veterana formación promete "una gran noche de rock and roll".

El Bourbon Festival escribirá el segundo capítulo de su sexta edición en el Rock & Blues de Zaragoza (20.00) con el finlandés Sami Yaffa. Este reputado bajista ha formado parte de bandas como Pelle Miljoona Oy, Hanoi Rocks, Jetboy, Demolition 23, Joan Jett & The Blackhearts, New York Dolls y The Hellacopters. También ha colaborado con Bruce Springsteen, Bo Diddley, Michael Stipe, Slash, Iggy Pop o Jesse Malin... En esta ocasión comparece para presentar su primer disco en solitario, ‘The innermost journey to your outermost mind’, que vio la luz en 2021. En esta gira española le acompañan los integrantes de HIM Linde (guitarra) y Burton (teclados) y el baterista Janne Haavisto de Laika & the Cosmonauts. El nórdico es muy carismático y activo. Como prueba, existe una serie sobre sus viajes musicales y un libro biográfico.

Siguiendo en la capital aragonesa, La Lata de Bombillas acogerá a las 21.00 la actuación de la banda barcelonesa Medalla, que llega con su tercer disco de estudio bajo el brazo, ‘Arista rota’. Este cuarteto factura una heterogénea propuesta que mezcla elementos del heavy metal, el kraut, el punk, el pop, la psicodelia o incluso la bossa, al servicio de sus himnos de puño alzado. Definen sus directos como "incendiarios" merced a sus "letras coreables" y sus "guitarras incendiarias".

Finalmente, la iglesia de Loarre (Huesca) será testigo, a partir de las 19.00, del concierto en acústico de la zaragozana Elem, junto a los músicos David Celorrio y Álex Arráez. La cantautora, que en 2021 publicó el álbum ‘Si tú supieras’, está lanzando este año nuevas canciones.