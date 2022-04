Recomendaciones culturales de HERALDO: los conciertos de Toundra y Peter Bruntnell

Una semana más, HERALDO propone un par de recomendaciones culturales de cara al fin de semana. En esta ocasión, el redactor Pablo Ferrer se decanta por dos conciertos que hacen algo de contrapeso a citas más populares en estos días, especialmente la del viernes por la noche con C. Tangana en el pabellón Príncipe Felipe. La banda instrumental Toundra estará en La Casa del Loco, mientras que el sábado será el británico Peter Bruntnell el que amenice la velada en El Corazón Verde, apoyado por el arrullo del Canal Imperial a su paso por Torrero.

Toundra fue uno de esos grupos que acababan de sacar disco cuando se cerró el mundo, hace ya dos años. Después de trabajar a distancia e ir pergeñando nuevas ideas, abandonados abruptamente los planes de gira europea, esta banda asentada en Madrid y fundada en 2007 se decidió por una apuesta arriesgada, 'Hex', la séptima de larga duración en su carrera. La cara A la es una única canción de 22 minutos, inspirada en el tránsito por la vida de un ser humano y cómo el odio le ha llevado a sufrir en un mundo que también sufre. La cara B tiene cuatro temas, inspirados por la necesidad de no estar quietos, de seguir activos.

En 2022 tienen planeada una larga gira furgonetera que, afortunadamente, tiene parada en Zaragoza. Las entradas se adquieren en Seetickets (17,60 euros, impuestos y tasas incluidos) y la banda que completa el cartel es Malammar. La cita es a las 20.30 este viernes 29 de abril en La Casa del Loco (Mayor, 10).

Artesano y arte sano

Por su parte, Peter Bruntnell lleva con galanura la etiqueta de secreto mejor guardado del pop británico, una categorización que lleva aparejada la consideración de artista de culto, no siempre gozosa para quien la recibe. Por fortuna, Bruntnell es todo un exorcista de sus propios demonios y un mago a la hora de templar las almas de sus escuchantes. Un artista prolífico con casi tres décadas de carrera discográfica y una última placa reciente, 'Journey to the Sun', editada en 2021. Las entradas siguen a la venta en Entradium, a un precio de 15,27 euros, tasas incluidas. La música del británico comenzará a sonar a las 21.30 de este sábado 30 de abril en El Corazón Verde (África, 8).