'Diario Vivo' y 'Ballena blanca' ofrecerán una función medioambiental en las Esquinas

El próximo 26 de mayo, a las 19.30, el Teatro de las Esquinas acogerá un proyecto que está teniendo un gran éxito en Madrid, en el Teatro Alcázar: ‘Diario vivo de medioambiente’, un espectáculo de una y hora media donde varios periodistas narran historias personales en siete u ocho minutos, una idea de ‘Diario Vivo’ que está teniendo un gran éxito en Madrid con llenos totales, para un público familiar, al que acuden nietos (de doce años al menos), hijos y abuelos.

Vanessa Rousselat, redactora jefa de ‘Diario vivo’, explica que el formato es clásico, el del arte de contar o del filandón, “la esencia del relato”. Se monta un periódico en vivo con sus secciones, y en el teatro es como si se hojeasen las páginas mientras se escuchan las historias. El programa es más bien secreto y el público se enfrenta a una auténtica sorpresa: “Se va a escuchar, no se graba, no lo van a volver escuchar igual y se recuerda para siempre. Algunos de sus protagonistas, Iñaki Gabilondo, Julio Llamazares, Sergio del Molino o Rosa Montero nos han dicho que había sido una experiencia inolvidable para ellos”, dice Vanessa.

No se dice nada en redes para que “el espacio de libertad” sea absoluto. “Por otra parte, se trata de darle al periodista el máximo protagonismo: no se pretende ser objetivo, se habla desde el yo, desde la subjetividad. ¿Qué sucede ahí dentro? Se ríe, se llora, se piensa y se descubren horizontes. Los contadores de historias no son actores. Se trata, también, de descifrar el mundo frágil”, recuerda. Por eso, una vez elegidos los protagonistas, se trabaja con ellos en un proceso que se parece mucho a desaprender y se ajustan los relatos (se trabaja mucho en ello: un comité de ‘Diario vivo’ o ‘Ballena blanca’ con el periodista o rapsoda), que suelen ir acompañados de músicos. ‘Diario vivo’ iniciaba su experiencia en 2019 y retomó un proyecto que se desarrolla en Estados Unidos desde 2009. La primera experiencia de ‘Diario vivo de medioambiente’ tuvo lugar en 2021.

‘Diario vivo’ se presentará en Zaragoza en colaboración con la revista medioambiental y de economía ‘Ballena blanca’, que intenta explicar a sus lectores asuntos graves, cotidianos y complejos como la subida de la luz, el secreto de un río, las energías limpias, etc. Del proyecto narrativo generalista se pasa al montaje esencialmente medioambiental.

Rosa Acosta, editora de ‘Ballena blanca’, explica que se trata de llevar su “sentido crítico, incisivo e independiente a las tablas”. Aunque no ha querido avanzar mucho, el montaje que se presentará en Zaragoza retomará algunas piezas del que se presentó en el Teatro Alcázar meses atrás e incorporará asuntos como la muerte de los peces del Mar Menor, el relato de un fotoperiodista que vivió con los mineros, los retrató e incluso conoció la muerte en el interior de la mina. O, con la atmósfera ideal, se asistirá a los sonidos de la naturaleza. Ni Rosa Acosa ni Vanessa Rousselang le pusieron nombres de periodistas a estas secciones. Los protagonistas, por ahora, son secretos.

Ambas hablaban el jueves 28, a las 19.30, en Etopia (Daniel Sarasa, uno de los fundadores del proyecto, recordó que es así como se dice: “Etopía”, aunque para él el término ‘Etopia’ alude también a Utopía) sobre este proyecto de colaboración y sus visiones del periodismo generalista y medio ambiental, en diálogo con María Pilar Perla, coordinadora de ‘Tercer milenio’ de HERALDO. A la presentación del acto también han acudido periodistas jóvenes, María López y Raquel Anadón, del Teatro de las Esquinas, y el director general de Medio Ambiente, y Carlos Gamarra, director general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón.