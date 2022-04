Los secretos del románico aragonés, en un libro

"El arte románico tiene una magia especial: seduce y subyuga porque habla directamente al entendimiento humano. Un capitel, por ejemplo, cuenta a cada persona cosas distintas según la capacidad que tenga para verlas". Lo dice el estudioso Antonio García Omedes, que acaba de publicar ‘El románico aragonés: mirar viendo’ (Prames), una obra que recoge la mayor parte de los descubrimientos que ha logrado durante más de dos décadas de investigación. La obra, que se perfila como uno de los ‘best-seller’ del próximo 23 de abril, aúna conocimientos y curiosidades sobre el románico aragonés.

Durante años se pensó que unos capiteles de San Gil Abad de Luna representaban el martirio de Santa Fe. Gracias a la fotografía digital, García Omedes descubrió que Santa Fe lleva barba (a la derecha de la foto), por lo que la atribución era errónea. Además, una pequeña inscripción sobre la figura identifica al personaje con San Ginés. Antonio García Omedes

"Lo fantástico es la gran riqueza que tiene el románico en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en la provincia de Huesca –señala el especialista–. Cuando preparamos la ‘Enciclopedia del Románico’ de la provincia localizamos 600 monumentos o vestigios de distinto tipo. Y no solo hay cantidad, también variedad: en la Ribagorza es de un estilo, en la Hoya de otro, en la Jacetania de otro...".

García Omedes tiene fotografiada la catedral de Jaca prácticamente piedra a piedra. Estudiando las marcas de cantero para saber si la catedral se construyó en dos fases o en una descubrió una curiosidad: seis piedras tuvieron esculpidos signos del zodiaco. Cree que pertenecieron al ábside primitivo, en el que estuvo tallado el zodiaco. Antonio García Omedes

En 1997, cuando cumplían 25 años de casados, la esposa de Antonio García Omedes le regaló una cámara digital. "Siempre me había gustado el patrimonio y la fotografía, y empecé a tomar fotos del románico que tenía más cercano –relata–. A los dos años me di cuenta de que poseía ya un archivo de más de 20.000 imágenes y quise compartirlas. Creé una página web, ‘romanicoaragones.com’, y a partir de ahí todo fue creciendo y creciendo". La página es hoy una enciclopedia virtual de referencia para todos los interesados en este estilo artístico. "Me queda mucho por ver –señala–. Conozco bien lo de Huesca, pero el románico te lleva a otras tierras, no solo de España, sino también de Francia: a Toulouse, a Moissac... Necesitaría dos o tres vidas más para verlo todo".

En 1938 el estudioso Georges Gaillard bautizó un elemento de los capiteles de la catedral de Jaca como ‘gros piton’ (o pitón jaqués) y aseguró que era «una firma del taller» del Maestro de Jaca. García Omedes descubrió que no es una firma, sino un elemento que se copió a lo largo de la Ruta Jacobea y que representa la espiga floral del acanto. Antonio García Omedes

El libro recoge lo que sabe y ha descubierto dedicando todo su tiempo libre al románico. "La mayoría de los hallazgos que he realizado son sobre detalles y aspectos que todo el mundo ha mirado pero que nadie ha visto –señala–. Por ejemplo en la iglesia de San Pedro de Loarre hay un capitel con un par de cabezas de león que miran al espectador. Solo si te alejas lo suficiente ves que hay una cabeza más que asoma entre ambas. Y cuando lees el ‘Physiologus’, un texto griego muy popular en la Edad Media, en el que se describen aspectos de la vida de los animales en clave moralizante, descubres que lo que cuenta el capitel es una leyenda que aparece allí y que es en realidad una interpretación del ciclo muerte-resurrección, uno de los pilares del Cristianismo". El citado capitel ilustra la portada del libro, que incluye 39 de estos hallazgos, con una intención clara, según su autor: "hacer proselitismo del románico". Una manifestación artística que siempre necesita mimo. "En Aragón, el románico de primera fila está muy bien cuidado, el de segunda solo en ocasiones, y el de tercera no lo está en absoluto", concluye.

En 2009, estudiando las marcas de cantero, García Omedes descubrió en un capitel poco iluminado y a ocho metros de altura de la catedral de Jaca, lo que parece ser una firma: Bernard, levemente cincelada y terminada en una vírgula para abreviar (por ‘Bernardus’). La inscripción (en la imagen, subrayada) parece apuntar el nombre propio de quien decoró el templo. Antonio García Omedes

Antonio García Omedes nació en 1951 en Ainzón, Zaragoza, y su trayectoria profesional ha estado vinculada a la medicina. Ha sido cirujano en el Hospital General Universitario San Jorge de Huesca entre 1979 y 2021, y fue su director médico durante tres años. También ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza. Su pasión personal ha sido el arte románico. En 2002 creó la web romanicoaragones.com, que suma ya más de 33 millones de páginas consultadas y que en la actualidad cuenta con más de 60.000 fotografías, principalmente del románico aragonés. Autor de numerosos artículos y libros de investigación, miembro de la Academia de San Luis, su archivo personal supera el millón de imágenes.