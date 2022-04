Jethro Tull parará en Zaragoza en su gira internacional

La veterana banda de rock Jethro Tull acaba de anunciar que Zaragoza está incluida en la gira internacional para presentar su nuevo disco 'The Zealot Gene', que lanzaron el pasado mes de enero.

El grupo del icónico flautista Ian Anderson no visitaba la capital aragonesa desde 2013.

El concierto tendrá lugar el próximo 21 de octubre en la sala Mozart del Auditorio de zaragoza.

Jethro Tull y su reconocible son pura historia de la música popular. Irrumpieron en los años 60 con un nuevo sonido que alcanzó impacto global.

Entre 1971 y 1975 editaron una serie de álbumes (a estas alturas han publicado más de 30 y vendido 80 millones de copias) que hoy permanecen en la lista de las obras maestras del rock: 'Aqualung', 'Living in de past', 'A passion Play', 'Minstrel in the Gallery' o 'Thick as a Brick'.

Este último es uno de los más venerado de la banda, con una sola pieza de 43 minutos de duración. Se trata de la máxima expresión de un estilo propio, inimitable: una mixtura de folk, hard rock y progresivo.

En el concierto que ofrecerán en Zaragoza Jethro Tull repasará algunos de esos grandes éxitos y, además, presentan algunos temas de nuevo trabajo en estudio, en el que Anderson, entre otras cosas, reflexiona sobre el auge de los populismos de derechas y el papel que las redes sociales y las noticias falsas tienen en su propagación.

La puesta en escena combina un impactante diseño de luces con una gran pantalla de vídeo que ejerce de hilo conductor del concierto.

A Ian Anderson, que además de la flauta toca la guitarra o la mandolina y claro, canta, le acompañan Joe Parrish, Scott Hammond, John O'Hara y David Goodier.

Las entradas están ya a la venta en la web de Ibercaja y en las taquillas del Auditorio de Zaragoza.