La Multiusos se transforma en el Auditorio Club con cuatro propuestas musicales para 1.500 personas

Una nueva iniciativa musical se desarrollará en Zaragoza del 27 al 29 de mayo. Bajo el nombre de Auditorio Club, se servirá una variada programación en un espacio adaptado para la ocasión con un aforo máximo de 1.500 personas en el Auditorio de la capital aragonesa. Todos los conciertos son con entrada independiente y se celebrarán en la sala Multiusos.

El proyecto está impulsado por tres promotoras musicales zaragozanas: Big Star, All Nighters y Aster Music, que colaborarán además con otras firmas locales, como son en el caso de su estreno Laminero y Analog Love. Esta cita nace con la intención "de dotar a la ciudad de un nuevo espacio con más aforo que las salas tradicionales y acercar nuevos públicos al Auditorio, abriendo su programación a nuevos contenidos y sonidos", según comunicaron ayer los organizadores.

El Auditorio Club se inaugurará el viernes 27 bajo los auspicios de Analog Love, que presentará una alineación conformada por Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Joe Crepúsculo, Depresión Sonora y Rosin de Palo. Un sugerente muestrario de talentos de la escena independiente. Las puertas se abrirán a las 20.30 y las entradas tendrán un precio de 25 euros las anticipadas y de 30 euros si se compran en taquilla.

Cartel del Auditorio Club. Heraldo.es

La segunda jornada arrancará el 28 por la tarde, a las 19.00, con la actuación de una de las grandes promesas de la música nacional, Pol Granch. ‘Tengo que calmarme’, su primer álbum, es un trabajo variado, pero perfectamente reconocible, cargado de energía y con esa variedad estilística que le permite transitar con naturalidad del pop al trap y del rap al rock. Las entradas tendrán un precio de 20 euros si son anticipadas y de 25 euros en taquilla.

Al terminar, a las 22.00, continuará la promotora Laminero con Samantha Hudson, Putochinomaricón y un artista sorpresa. Samantha Hudson servirá ‘Liquidación total’, su nuevo espectáculo, que supone la presentación en sociedad de todas las canciones que conforman el repertorio de su último álbum, todo ensamblado en forma de ‘show’ de varietés. Putochinomaricón es un enamorado de la cultura pop de las últimas décadas. En sus conciertos la gente enloquece con canciones que son himnos reivindicativos para las nuevas generaciones, transitando sonoramente entre el pop y el trap. La entrada anticipada tiene un precio de 22 euros y en taquilla, 27.

Finalmente, el domingo 29 será el turno de ‘Queenmania’, el espectáculo que homenajea a Queen. Dará comienzo a las 11.30 y será una oportunidad para revivir la magia de la formación liderada por Freddie Mercury en directo de la mano de la banda de versiones Play The Games. ‘We will rock you’, ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘I want to break free’ son algunos ‘hits’ que no faltarán. La entrada anticipada cuesta 15 euros y en taquilla, 18.