¿Hay un Goya guardado en un búnker secreto de Ucrania?

La noticia circula desde hace unos días por internet: Ucrania ha puesto a salvo de los bombardeos parte de su patrimonio artístico y, entre las obras a resguardo, hay una de Goya.

Los 18 museos de la provincia de Lviv han reunido sus piezas más valiosas, seleccionadas entre las más de 65.000 que atesoran, en un búnker secreto ubicado en el occidente del país. Así esperan salvarlas de la destrucción, el pillaje o el robo. No se mencionan apenas qué obras y artistas forman parte de ese legado que se quiere proteger, pero sí se citan dos con nombre propio: un 'San Jerónimo' de José de Ribera y una 'Maja' de Goya.

La noticia ha sorprendido a los especialistas en la obra del pintor de Fuendetodos (Manuela Mena, Jesusa Vega, Arturo Ansón...), que desconocían que hubiera algún Goya en Ucrania. El 'San Jerónimo' de Ribera, en cambio, sí es más conocido. En Ucrania lo ha visto con sus propios ojos el artista aragonés Carlos García Lahoz, con sólidos vínculos afectivos y profesionales con el país recién invadido. "La Galería Nacional de Arte de Lviv es la institución que coordina todos los museos públicos de la provincia y las exposiciones que se celebran en ellos -relata-. He celebrado una exposición allí, en uno de esos museos, el Johann George Pinsel, y no he visto ninguna obra de Goya. Donde sí las he visto, pero grabados, no pinturas, es en el Museo Khanenko de Kiev. Allí tienen una serie completa de los 'Caprichos' y otra de los 'Desastres de la guerra'. Tuve un proyecto, que no se llegó a realizar, de llevar a la Galería Nacional de Ucrania la exposición 'Almas gemelas', que une las obras de Goya, Tarás Shevchenko y la mía, y que ya pudo verse aquí en la Universidad San Jorge".

Carlos García Lahoz está muy vinculado a Ucrania desde hace más de 10 años, y por eso ha liderado una campaña de recogida de material humanitario en Villanueva de Gállego, junto al Ayuntamiento de la localidad, que culminará este sábado con una gala en el pabellón municipal, en la que participarán, entre otros, artistas como Sergio García, Ascensión Milagro o la ucraniana Olena Panasyuk. "Nuestra intención es llenar un camión y llevarlo hasta la frontera entre Polonia y Ucrania para que se distribuya desde allí", asegura.

Carlos García Lahoz subraya que en Ucrania existe un gran amor por el arte y está seguro de que se han redoblado esfuerzos para salvar la mayor parte de su patrimonio, aunque el efecto de las bombas puede ser devastador. "Tenía 10 esculturas de mi exposición en Kharkiv, la segunda ciudad del país, que está casi destruida por completo -se lamenta-. Pero sé que se han tomado todas las medidas posibles. Julia Silenko, jefa de Conservación del Museo Nacional Tarás Shevchenko de Kiev, por ejemplo, me mandó hace unos días fotos de cómo se descolgaban las pinturas y se recogían las obras de arte del centro para esconderlas. Ahora huye con su familia hacia Ivanno-Frankivsk. Su marido, que es jefe de Cirugía en un hospital de Kiev, se ha quedado allí para atender a los heridos". Hace unos días, Ihor Kozhan, director del Museo Nacional de Lviv, justificaba el vaciado de las salas: "Hoy vemos cómo Rusia bombardea áreas residenciales e incluso personas que están evacuando. Garantizaron que no lo harían, pero ahora no podemos confiar en ellos. Y debemos cuidar nuestro patrimonio porque es nuestro tesoro nacional".

A la izquierda, recogida de obras de arte en el Museo Nacional Tarás Shevchenko de Kiev; a la derecha, las paredes vacías. Imágenes tomadas por la conservadora Julia Silenko, Heraldo.es

La Galería Nacional de Arte de Lviv es el museo de arte más grande de Ucrania, con cerca de 65.000 obras a su cargo. Si entre sus fondos tiene un Goya o no se acabará sabiendo. Aunque esa 'Maja' de la que tanto se habla y escribe en los últimos días, no parece ser del mismo rango que las conocidas 'Maja desnuda' y 'Maja vestida', sino un dibujo, una obra poco conocida procedente de una colección privada o, más bien, una pintura que se atribuía hasta ahora al círculo de Goya y que titulaban, en inglés, "Waving on the Balcony".