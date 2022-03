Lista completa de los ganadores de la 75 edición de los Premios Bafta

'El poder del perro' se llevó este domingo los dos premios más importantes en la 75 edición de los Bafta, los de mejor dirección, por el trabajo de Jane Campion, y mejor película, en una gala dominada por los cinco galardones de 'Dune'.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

Mejor película: "El poder del perro".

Mejor director: Jane Campion, por "El poder del perro".

- Mejor actor: Will Smith, por "El método Willliams".

- Mejor actriz: Joanna Scanlan, por "Después del amor".

- Mejor actor secundario: Troy Kotsur, por "CODA".

- Mejor actriz secundaria: Ariana Debose, por "West Side Story".

- Mejor intérprete revelación: Lashana Lynch ("Sin tiempo para morir").

- Mejor guion original: Paul Thomas Anderson, por "Licorice Pizza".

- Mejor guion adaptado: Sian Heder, por "CODA".

- Mejor película británica: "Belfast".

- Mejor película de habla no inglesa: "Drive My Car" (Japón).

- Mejor documental: "Summer of Soul".

- Mejor película de animación: "Encanto".

- Mejor cortometraje británico: "The Black Cop".

- Mejor cortometraje de animación: "Do Not Feed the Pigeons".

- Mejor director, guionista o productor británico novel: Jeymes Samuel, por "Más dura será la caída".

- Música original: Hans Zimmer, por "Dune".

- Sonido: Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green y Ron Bartlett, por "Dune".

- Fotografía: Greig Fraser, por "Dune"

- Diseño de vestuario: Jenny Beavan, por "Cruella".

- Efectos visuales: Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles y Gerd Nefzer, por "Dune".

- Maquillaje y peluquería: Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh, por "Los ojos de Tammy Faye".

- Montaje: Tom Cross y Elliot Graham, por "Sin tiempo para morir".

- Diseño de producción: Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos, por "Dune".

- Mejor casting: Cindy Tolan , por "West Side Story".