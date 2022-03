La artista turolense Isabel Marco estrena el 8M su nuevo videoclip

Isabel Marco ha querido estrenar su nuevo videoclip el 8 de marzo y enmarcarlo dentro de las acciones programadas por el Día Internacional de la Mujer. Un videoclip que está dedicado a todas aquellas mujeres que han vivido una relación tóxica y que pudieron salir corriendo de ella, así como a todas las que lo harán.

Con esta canción la cantautora ha puesto el punto de mira en la violencia cotidiana que hay en determinado comportamientos dominantes, así como en esos micromachismos socialmente aceptados que limitan la libertad de la mujer y la condicionan en su día.

En palabras de la propia Isabel Marco: “la chica que pudo correr podríamos ser cualquiera de nosotras. He visto muchas historias parecidas a lo largo de mi vida, son cualquiera de nosotras. No tenemos que normalizar ciertas actitudes machistas que limitan nuestra libertad y nuestra capacidad de elección. Creo que mi responsabilidad como creadora es denunciar algunas delas cosas que me preocupan y las relaciones tóxicas pueden hacer mucho daño a aquellas que se encuentran atrapadas. Si tienes que correr, no lo dudes: corre”.

El videoclip, grabado en diferentes localizaciones asturianas, está dirigido por el premiado realizador asturiano TitiMuñoz, y cuenta como protagonista con la actriz Aída Valladares, que aparece en series como 'LaZona' o 'Aquí sin paraíso'.