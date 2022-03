Bunbury se despide de los escenarios haciendo un repaso a sus 35 años de carrera

Tras el aldabonazo que supuso el pasado lunes el anuncio de Enrique Bunbury de abandonar los escenarios a partir de septiembre por unos problemas de salud que arrastra desde al menos 2016, el foco se ha posado en los últimos 25 conciertos que ofrecerá, 16 en Estados Unidos de mayo a junio, y nueve en España de julio a septiembre, con escala en el festival Vive Latino de Zaragoza el 2 o 3 de septiembre. Una gira que había sido concebida para celebrar los 35 años de carrera del cantante y que ahora adquiere un tono más trascendental al activar una imparable cuenta atrás.

¿Qué pueden esperar los espectadores que asistan a estos recitales? Sirven como referencia las diez actuaciones que el músico zaragozano ha efectuado en el primer tramo del ‘tour’, en México, desde el 29 de enero en el Fórum Mundo Imperial de Acapulco hasta el 26 de febrero en Querétaro. Unos ‘shows’ de unas dos horas de duración en los que se ha abordado un repertorio de 23 canciones, con guiños a todas las etapas de Bunbury, tanto con Héroes del Silencio como en solitario.

El guión comienza al son del instrumental de ‘Los términos de mi rendición’, perteneciente a ‘Posible’, uno de los dos álbumes que el zaragozano facturó en el pandémico 2020. A ese mismo disco pertenece ‘Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)’, canción con la que arranca junto a su banda, Los Santos Inocentes. Sigue abordando los temas de más reciente creación, como ‘N.O.M.’, ‘El precio que hay que pagar’, ‘Las palabras’ u ‘Hombre de acción’. Yno tarda en recorrer algunos de los momentos más soleados de su obra, desde ‘El club de los imposibles’ a ‘Que tengas suertecita’, pasando por ‘Lady Blue’, ‘Más alto que nosotros solo el cielo’, ‘El extranjero’ o ‘El rescate’. Del legado de Héroes rescata ‘Deshacer el mundo’, ‘Mar adentro’ y ‘Maldito duende’.

Testigos en directo

El argentino Roberto Azorín Durruty, que propició junto a Gustavo Montesano el primer contrato de Héroes con el sello Hispavox, reside actualmente en Ciudad de México y vivió desde las primeras filas la actuación de Bunbury el pasado 11 de febrero en el Palacio de los Deportes de la capital azteca ante unos 20.000 espectadores. Esta es su crónica esquemática: "El concierto estuvo fantástico. Yo estaba prácticamente en primera fila y Enrique lo dio todo. No noté nada raro con su voz. El público estaba entregadísimo".

El que fuera responsable de los primeros pasos de Héroes, desea que este adiós no sea definitivo. "Tengo amigos que son ‘coaches’ vocales y me transmiten que puede ser un problema funcional y que, si se trata, podrá volver a cantar en directo. Para mí, más que una retirada es un hasta luego. Un animal de escenario como él no creo que lo deje del todo. Evidentemente le habrán recomendado que descanse. Ojalá se solucione por el bien de la música", proclama.

Otro de los asistentes a la cita en el DF fue el zaragozano Mikel A. Alcázar, que trabaja y reside allí desde hace dos años. Recuerda la experiencia con emoción. "Fue un concierto muy visual, con una iluminación muy cuidada y con el público entregado desde la primera canción. No se le notó ningún problema con la voz. Si bien esperaba encontrarme a muchos nostálgicos de Héroes, me llamó la atención que el público corease cada una de las canciones de su repertorio de solista tanto o más que las que tocó de Héroes. El concierto fue una demostración del tirón que tiene Bunbury en México, donde es adorado", asevera. Una adoración que se plasmó en un cántico atronador y masivo: "Enrique, hermano, ya eres mexicano".

Un ambiente que, a buen seguro, se reproducirá en septiembre cuando Bunbury se despida de Zaragoza con su intervención en el Vive Latino. Aflorarán muchos recuerdos y muchos sentimientos, ingredientes de un legado inmortal y universal. "Si fue emocionante el concierto en México, se me pone la piel de gallina con pensar lo que puede suceder en Zaragoza", concluye Azorín.