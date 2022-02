Candela Peña: "Estoy sin proyectos y sin nadie que quiera producir mi serie"

Pese a ser una de las actrices más premiadas y con más éxito de los últimos años, Candela Peña ha asegurado este martes que no está trabajando en ningún proyecto y que no encuentra a nadie que produzca su serie, 'Puerto y camino', una producción intimista protagonizada por mujeres.

En una charla en la alfombra roja de los Premios MiM, a los que está nominada, Peña ha asegurado que ha tocado muchísimas puertas con su proyecto, sin obtener ninguna respuesta positiva. "Las mujeres a partir de los cuarenta interesamos un poco una mierda pinchada en un palo y más si la serie va sobre la intimidad de esas mujeres..." ha apuntado la actriz de 48 años, ganadora de tres Premios Goya.

"Yo necesito encontrar en las ficciones mujeres que me representen y yo no lo veo, ni la mayoría de mis amigas tampoco. Prefieren contar comedias blancas en las que todas digamos que todo es maravilla. Entonces, les debe parecer un rollo mi serie", ha añadido.

Así, se encuentra actualmente sin trabajo en proyectos de ficción y ante las cámaras solo trabaja como colaboradora en el programa 'La Resistencia' de Movistar Plus+. "Yo pensaba que en esta profesión había que hacerlo muy bien para que luego te volvieran a llamar y la cosa no va así. Es que esto no se cómo funciona. Yo intento hacerlo muy bien y luego irme a mi casa a esperar que te llamen y no. Tú haces 'Hierro' y eso no quiere decir que te llamen para otra cosa", ha explicado.

Peña está nominada a la mejor actriz de comedia en la novena edición de los Premios MiM por su papel en 'Maricón Perdido', la serie inspirada en la vida de Bob Pop, en la que interpreta a su perversa madre.

“Estoy contenta porque la serie ha tenido premios, pero es la primera vez que nominan el personaje de la madre, aunque estoy algo confusa porque esté nominada por comedia, cuando es el personaje más oscuro y más bizarro mental, una mujer muy retorcida y manipuladora, pero muy contenta, sobre todo por Bob Pop”, ha apuntado.

Vestida con un tutú rosa, la actriz se ha mostrado feliz por poder encontrarse con compañeros de profesión en eventos como este. "Venimos de una época cerrada y las experiencias colectivas son ya casi orgásmicas, así que estoy muy contenta, pero también me encantaría celebrar más cantidad de producciones o que mis amigos tuvieran más trabajo todo el rato y ese tipo de cosas".