Yago y Los Olvidados recluta a ilustres del rock aragonés para una noche muy especial

Tras más de diez años en la banda zaragozana Voyeur, Yago Alonso emprendió un camino en solitario y en 2020 alumbró ‘4.999cc’, un álbum en el que se rodeó de experimentados músicos aragoneses (Carlos Burguete, Eduardo Andrés, Josan Ibáñez y Ángel Julián) con los que grabó el disco en 2019. Además, contó con las colaboraciones de Luis Auserón, Rebeca Jiménez, Roy Emperador, Guillermo Mata, Luis Muro, Cuti Vericad, Roberto Artigas y Ángel Lopez Andrés. El elepé echo a rodar en un contundente directo el 1 de marzo de 2020 en el Teatro de las Esquinas, pero, pocos días después, la pandemia lo cambió todo.

Por eso el concierto de esta viernes (21.00) en el Rock & Blues Café de Zaragoza, dos años después, va a ser muy especial. Yago Alonso promete un ‘show’ de alto voltaje en el que sonarán las canciones de su álbum en solitario. Toda una fiesta de rock & roll en la que compartirá escenario con pesos pesados de la música aragonesa como Cuti Vericad, Llorente, Jorge Martínez, Nelson Benito y José Peyrona. «Son colegas, amigos, gente a la que admiro y que me gusta muchísimo que estén conmigo esta noche. Va a ser una fiesta», asegura Alonso.

«Por fin volvemos después de este parón –celebra–. Aunque tuve tiempo de presentarlo en las Esquinas, después de todo estamos intentando que siga adelante. Durante este tiempo hemos podido hacer algunos conciertos, pero no todos los que nos habría gustado».

Un tema a la semana

Hoy, Yago y Los Olvidados se resarcirá en el Rock & Blues Café. y en el ‘setlist’ asomarán nuevas canciones. «Todas las semanas me obligo a componer un tema. Ahora mismo tenemos listos con la banda alrededor de 25 canciones, y otras 30 preparadas. Material hay de sobra para que siga funcionando el camión. Iremos seleccionando y nos meteremos a grabar el nuevo disco en marzo o abril», avanza.

Yago Alonso afirma que más que un músico o un cantante, se considera «un compositor compulsivo que tiene la necesidad de estar creando constantemente. Para mí es la parte más vital de todo el proceso de la música –explica–. Necesito hacer 30 canciones para sacar una canción buena. Es mi forma de entenderlo. Eso va dando frutos, van saliendo composiciones que pasan por manos de la banda, se arreglan, y lo que empieza siendo algo pequeñito, canciones que empiezan con una acústica, una voz y una letra, acaban siendo temas que tienen algo que aportar y qué decir».

Componer aproximadamente una canción por semana no es nada fácil, más aún si uno no puede dedicarse por entero a esta pasión. Tengo una doble vida, un horario de oficina normal, como cualquier persona de a pie, pero sacrifico mis horas de descanso por la música y por la sensación de sentirme pleno en esa faceta. Es lo que me hace sentir realmente feliz. Es mi motor».