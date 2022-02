El mejor móvil para hacer fotos por 350 €

Es una constante, los teléfonos de gama media con ínfulas de gama alta pecan siempre en el mismo apartado: la fotografía. O al menos lo era hasta ahora. Realme sorprende al mercado con su nuevo Realme 9 Pro+, calzándole un objetivo principal de 50 Mpx que lo iguala a gamas alta superventas de OnePlus y Oppo, pero por solo 350 euros.

Un móvil más fotográfico que fotogénico

Sin embargo, el 9 Pro+ tiene que hacer recortes para poder montar semejante camarón mientras mantiene a raya la etiqueta del precio y eso se nota nada más encender el dispositivo. A primera vista, este Realme es un teléfono elegante y bien construido, con una trasera brillante en plástico y un auténtico imán para las huellas. El módulo de las cámaras recuerda mucho al del OnePlus 9 Pro y sobresale un poco de la trasera provocando que el móvil baile un poco -aunque no en exceso- cuando reposa sobre la mesa.

En el frontal es donde empiezan las malas noticias: la pantalla a penas tiene bordes en la parte superior y los laterales, pero el Realme 9 Pro+ presenta una pronunciada barbilla poco digna del teléfono referente de la marca para este 2022. Por lo demás, el panel amoled de 6,43 pulgdas con tasa de refresco de 90 Hz se ve a las mil maravillas, incluso en exteriores, gracias a su alto brillo. Los 120 Hz presentes en los buques insignia de la compañía en 2021 ha sido otra de las renuncias de Realme para lograr contener el precio y lo cierto es que la diferencia tampoco se no mucho.

Potencia suficiente, pero excepcional

El 9 Pro+ no es tan fluido como sus predecesores y no solo por tener una tasa de refresco menor, sino también por optar por un Mediatek Dimensity 920 de 6 nanómetros, que aunque es capaz de realizar cualquier tarea de manera satisfactoria e incluso mover los juegos más exigentes sin muchos problemas, no es tan fiable como un Snapdragon y durante las pruebas ha presentado algún que otro tirón en momento muy puntuales.

Existen dos configuraciones de 6 y 8 GB de RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento respectivamente que cuestan 350 o 400 euros, por 50 euros extra, es recomendable contar con el extra de memoria del modelo superior.

Un camarón, para cualquier situación

Pero lo mejor de este Realme 9 Pro+ es sin duda su cámara. El sensor Sony IMX 766 de 50 Mpx ha probado sus buenos resultados en otros móviles de gama alta con una nitidez espectacular, unos colores naturales y capacidad de afinar las fotografías incluso en las situaciones de luz más comprometidas. Menos recomendables son los sensores secundarios: un gran angular de 8 Mpx que cumple pero no destaca y un macro de 2 Mpx que cumple su función en las distancias cortas.

Por lo demás, el selfi de 16 Mpx, también firmado por Sony, hace buenas fotos siempre que las condiciones de luz sean optimas.

El hecho de estar fabricado en plástico lo hace más resistente, pero hubiéramos preferido una barbilla más disimulada Realme

La batería de 4.500 Mah le permite mantener su peso en torno a los 180 gramos, pero hace que sufra para llegar al final del día en las jornadas de uso más intenso, aunque también es cierto que con un uso moderado hemos llegado a la noche con la mitad del depósito aún por gastar.

La carga rápida es de 60W y es capaz de rellenar el 50% en unos 20 minutos.

El Realme 9 Pro+ no tiene extras como la carga inalámbrica o la resistencia al agua, pero cuenta con un sensor de huellas bajo la pantalla bastante rápido, reconocimiento facial, wifi 6, bluetooth 5.2 y NFC para pagos con el móvil.

En definitiva, el nuevo buque insignia de Realme para 2022 es una apuesta decidida por un apartado clave para muchos usuarios: la fotografía. Las renuncias que ha hecho la marca para mantener el precio en 350 euros están claras: el diseño no es premium, con una barbilla más pronunciada de lo que nos gustaría; la potencia no es de gama alta, aunque este móvil es capaz de casi todo; y la batería no es la mejor del mercado, pero cuenta con carga rápida para compensar.