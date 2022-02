Peletería Gabriel: un desfile en Nueva York bajo la nieve

Lo que para otras marcas hubiera sido un obstáculo, para Peletería Gabriel fue, incluso, un aliado.

La nieve que no paró de caer durante el desfile del estreno de esta marca zaragozana en la New York Fashion (NYFW) ayudó a destacar no solo el diseño de su colección sino también la funcionalidad de sus prendas contra el frío.

Las modelos pisaron la pasarela el domingo, a las 13.00 hora local, última hora de la tarde en España. Fueron ocho salidas de la colección 'prêt-à-porter' para el próximo otoño invierno. Los diseños de Belén Morales y Reza Shokouhi, directores artísticos de la firma, lucieron bajo los copos de nieve, en lo que parecía un decorado 'ad hoc' para abrigos y complementos en piel: un cuento de navidad.

Un momento del desfile de Peletería Gabriel en Nueva York bajo la nieve. Nick Starichenko

El desfile puso así el broche de oro a unos días de intenso trabajo en Nueva York.

“Es un placer poder traer una firma aragonesa al cielo de Manhattan. Ojalá sea la primera de muchas”, concluyó Belén Morales.

Peletería Morales partición en la NYFW de la mano de Flying Solo, una plataforma que selecciona y reúne a muchos de los diseñadores independientes más punteros del mundo. Tras un proceso con entrevistas y presentar el trabajo de la marca zaragozana, con 90 años de historia, fue elegido para participar en el desfile, con una audiencia calculada de 16 millones de personas. Entre el público presencial estuvieron, además de parte importante del mundo de la moda local, familiares, clientes, amigos de la firma.

En cuanto a la colección, quiso representar los fuertes de la marca y, a la par, conectar con un público amplio y joven con materiales de primera calidad que, en esta ocasión optaron por tonos neutros.

La idea era subrayar dos aspectos. Por un lado, que las prendas de Peletería Gabriel, pero la peletería en general, apuesta por diseños pensados para todos los días, con la versatilidad necesaria para adaptarse a los múltiples escenarios a los que una mujer puede enfrentarse en su día a día. Por otro, quieren hacer hincapié en que la peletería es un oficio de la moda que es sostenible.