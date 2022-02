Álvaro Urquijo: "Siempre tuvimos claro qué música queríamos hacer"

¿Cuál es el secreto de tener unos seguidores fieles desde hace tanto tiempo?

Hace años, cuando nos preguntaban lo mismo, no sabía que contestar. El público es tan soberano que él decide cuánto tiempo, dónde y cuándo vas a estar en un escenario y supongo que será porque tendremos algún tipo de analogía con sus gustos.

¿Es complicado adivinar las preferencias del público?

Yo no me considero muy distinto al público. Si una canción me gusta a mí, o si le gustaba a mi hermano Enrique cuando la compuso, por qué no le va a gustar al resto de la gente. Muchas veces el mercado se aprieta en un círculo vicioso donde todo lo que tiene que sonar en la radio o todo lo que tiene que escuchar la gente se parezca a algo que ya está hecho y nosotros defendimos esa identidad de independencia musical desde muy pronto. Estábamos un poco fuera de lo que era la corriente o lo que ahora se llama ‘mainstream’, alejados de las modas principales.

¿Y les pasó factura?

Nos costó muchos disgustos. Primero, la ruina; después, que nos echaran de la discográfica por no vender discos, ya que pensaban que estábamos equivocadísimos. Hicimos un disco en el 83 (‘Algo más’), que incluía las canciones ‘No imagino’ y ‘Hoy no’, con instrumentos country, y nos dijeron que no teníamos ni idea. No nos renovaron el contrato. Al fin y al cabo, eso demuestra que apostamos por la música, no por el negocio ni por la industria, y conservamos nuestra integridad estética. Eso ha sido así todo el tiempo.

¿Siempre tuvieron claro el camino que querían tomar?

Teníamos muy buena educación musical gracias a mi padre, no como instrumentistas ni como músicos, sino que escuchábamos música con pasión, aprendimos un poquito de la que nos gustaba y a hacer canciones amables para el oído con letras que tienen sentimiento y que transmiten mensajes, no soflamas ni cosas profundas, sino del día a día. Partíamos muy resabiados, tal vez demasiado para lo jovencitos que éramos, aunque nos faltaba mucha práctica, conocimiento y rodaje, pero siempre tuvimos claro qué música y cómo la queríamos hacer.

Pero dedicarse a la música no era la primera opción...

Nunca planeamos nada. En mi caso, yo iba a hacer Ingeniería de Caminos, quería ser como mi padre. Éramos unos chicos de clase media que luchamos contra viento y marea por una afición, la música, y soñábamos con hacer una maqueta, tocar en los conciertos, pero en ningún momento de aquellos primeros años, del 78 al 80, se nos pasó por la cabeza que fuera una profesión para mucho tiempo. Pensábamos que grabaríamos un disco y ahí se quedaría la cosa. Nos divertía muchísimo tocar, pero mis hermanos y yo seguimos estudiando hasta que finalmente fue imposible compaginarlo.

¿Qué grupos y artistas les influenciaron en sus comienzos?

Nunca tuvimos reparo en que nos gustara todo tipo de grupos: Asfalto, Leño, Barón Rojo, Tom Petty & The Heartbreakers, The Who, The Jam, Steve Miller, Toto IV, The Police, The Pretenders, Billy Joel... o tan pronto escuchábamos a mi abuelo recitar letras de rancheras y coplas. Todo eso lo fuimos asimilando en una especie de conciencia donde todo valía. No estábamos cerrados a nada.

¿Cómo afrontan esta era covid de tantos cambios en las fechas de los conciertos?

Con mucha entereza. Es lo que nos ha tocado. Siempre nos hemos adaptado a los momentos duros por los que hemos atravesado. En 2020 teníamos una perspectiva estupenda con el grupo, el mejor año de nuestra vida en cuanto a trabajo se refiere, cuando llegó la covid. Así que tuvimos que adaptarnos a la situación, no podíamos pararnos y teníamos que seguir animando a la gente con nuestra música. Salimos de gira a primeros de julio e hicimos 36 conciertos, ye l año pasado fueron 56 actuaciones.

¿Qué tienen preparado para su ‘show’ de esta noche?

Somos muy conscientes de la mochila que llevamos y que tenemos que incluir canciones que sabemos que como no las toquemos el público se va a ir defraudado. Estarán seguro entre una lista de 29 temas.