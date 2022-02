Kenneth Branagh regresa a Irlanda

El actor y realizador Kenneth Branagh se crió en el teatro al calor de Shakespeare hasta que dió el salto al cine, dirigiendo o actuando, o haciendo ambas cosas a la vez y, en muchas ocasiones, pegado a un autor del que ha hecho para el cine adaptaciones tan memorables como la de ‘Mucho ruido y pocas nueces’. En paralelo, Branagh también hizo películas sin la compañía de Shakespeare, dando como resultado la interesante ‘Los amigos de Peter’ y otros títulos poco afortunados o abiertamente decepcionantes.

Regresa Branagh a la cartelera como director y lo hace con una película que, para algunos, puede ser una de las ganadoras en los próximos Óscar. Con absoluto respeto a la opinión ajena, he de apuntar que si ‘Belfast’ llega a ser una de las grandes triunfadoras en la próxima entrega de las estatuillas de Hollywood, será más por el efecto irlandés, en general, que por tratarse de una gran obra cinematográfica.

‘Belfast’ se mueve entre dos campos narrativos. Por un lado, el que hay que analizar en su contexto histórico: la del conflicto que enfrentó a católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Dicho esto así para simplificar las cosas y no abundar en exceso en el enfrentamiento que allí se dio durante décadas, que en ‘Belfast’ se fija a finales de los años 60. Por otro, ese segundo campo, el que a mi más me interesa y me parece el mejor desarrollado del filme, que hace hincapié en la historia de los protagonistas y en sus relaciones familiares, que son lo que vale la pena y representan la infancia real del niño Branagh y sus padres.

'belfast' *** Director y guionista Kenneth Branagh Fotografía Haris Zambarloukos Música Van Morrison Intérpretes: Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dorman, Judi

Dench, Ciarán Hinds.

Reino Unido. 2021. 98 minutos. En blanco y negro.

Si bien es verdad que Kenneth Branagh se deja llevar por la amabilidad en el tono y el sentimentalismo, hay que decir que lo mejor de ‘Belfast’, además de la música de Van Morrison, está en los personajes del niño y sus abuelos y en las relaciones de esa familia en medio de un conflicto y en un clima de violencia. Una película cinematográficamente mejorable -¿a cuento de qué el baile final?-, pero interesante.