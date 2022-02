La pintura del aragonés Pepe Cerdá conquista Madrid

La pintura del artista aragonés Pepe Cerdá ha conquistado Madrid. El numeroso público que ha querido visitar su exposición este fin de semana ha desbordado las previsiones y el aforo de la sala de exposiciones del Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid, en el Retiro. Eso ha provocado que a sus puertas se formaran largas filas de personas que esperaban pacientemente su turno para poder acceder al interior. La muestra fue inaugurada el pasado miércoles y podrá visitarse hasta final de mes. El Centro Cultural Casa de Vacas es, desde hace años, una de las salas de referencia en todo el país en cuanto a arte realista se refiere.

Pepe Cerdá, que próximamente inaugurará otra muestra en París, está celebrando en este 2022 los 40 años de su primera exposición individual. A Madrid ha llevado su obra más reciente, parte de ella expuesta en el Museo Goya de la Fundación Ibercaja hace menos de un año bajo el título de 'Semejanzas'. Había allí una amplia colección de retratos de sanitarios y de otros profesionales que se han distinguido durante la pandemia. A ese conjunto, Cerdá ha unido sus obras más recientes, creadas ex profeso para la cita en la capital de España.

Las filas a las puertas del Centro Cultural Casa de Vacas han sido constantes durante todo el fin de semana. Heraldo.es

"Ahora pinto en realidad como lo hacía con 14 años –señalaba el artista hace unos días a HERALDO– pero, si hubiera pintado siempre como lo hago ahora, no hubiera ganado dos veces el Certamen Nacional de Artes Plásticas o conseguido la beca para la Casa de Velázquez. La pintura realista es aún absolutamente invisible a los ojos de quienes dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que debe hacerse y lo que no. No entra en las colecciones importantes, como la del Reina Sofía, salvo en casos extraordinarios, como el de Antonio López". Y añadía: "el arte, la pintura, no tienen que aspirar a nada porque son atemporales. Los cuadros no caducan, son como el uranio, que emite radioactividad para siempre".