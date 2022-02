Un impostor en 'First Dates'

El programa de 'First Dates' ha vivido esta semana una experiencia que nunca antes había vivido: uno de los individuos que acudía a disfrutar de una cita en el restaurante más famoso de la televisión resultó ser un impostor. Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes, por lo ocurrido.

Así se lo hizo saber el presentador, Carlos Sobera, mostrándole en una tableta las imágenes de las ocasiones anteriores en las que había acudido al programa con apariencias y personalidades distintas.

Esta vez se llamaba David, llevaba un look colorido y llamativo. Además, fingía sufrir de puberfonia, haciendo que su voz fuese muy aguda. En otras ocasiones, había sido Jesús, pero también Abilio. En las tres visitas al programa su imagen nunca ha sido la misma.

Sobera lo invitó a irse, pero no sin antes dejarle claro que no tenía justificación por lo que había hecho y que había estado jugando con el trabajo de muchas personas, sin olvidarse de la gente que va al programa a encontrar el amor: "Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo".