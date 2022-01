Entre Irlanda y California

Quizá sea cosa del síndrome de abstinencia, pero tras un mes de enero prácticamente sin conciertos, volver a escuchar música en vivo sabe a gloria bendita; ni siquiera es necesario que la velada resulte especialmente memorable (que no lo fue), basta y sobra con que sobre el escenario haya unos músicos aplicados y una colección de canciones más o menos apañadas. La irlandesa Sharon Corr, actualmente residente en Madrid, vivió momentos de esplendor comercial con The Corrs, la banda familiar, cuyos réditos le permiten grabar sus propios discos sin excesivas presiones. Sin poseer una gran voz, Sharon canta con gusto y notable afinación, además de tocar el piano y el violín; otra cosa es que sus composiciones no sean nada del otro mundo.

En general, las canciones de su último disco, ‘The fool and the scorpion’, se ciñen a los cánones de un pop melódico, digestivo, un tanto melifluo; en directo, sin embargo, piezas como ‘My beautiful’ u ‘Only you’ adquieren nuevo brillo, acercándose de alguna manera a figuras de la talla de Joni Mitchell, Rickie Lee Jones o Stevie Nicks; esa conexión californiana de la Corr, terreno donde parece sentirse muy a gusto, quedó de manifiesto en su muy aplaudida relectura de ‘Dreams’, de Fleetwood Mac. Por supuesto, tampoco faltaron algunos guiños al repertorio de The Corrs, como en ese ‘Radio’ que abrió la velada.

Los influjos de la música celta aparecieron en muy contadas ocasiones –su revisión del tradicional ‘Mna Na H’eireean’, por ejemplo-, y en otros momentos llegaron a aflorar ciertos aromas guitarreros a sus paisanos U2. Más allá de las cualidades musicales y del encanto personal de Sharon, simpática y expresándose en castellano, uno se quedó con el magnífico trabajo del batería Douglas Yowell, auténtico motor de la banda, preciso y detallista. Con un tipo así en la sala de máquinas, es imposible que el concierto no funcione. Vaya, que sin llegar a deslumbrar, Sharon Corr dejó más que satisfechos tanto a sus adeptos como a quienes no lo somos tanto. Y que acaben las restricciones a la música en vivo, por favor.