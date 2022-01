Momentos de la historia

Para un historiador o un gran conocedor de lo que ha sucedido en el mundo a lo largo de los siglos, ver en el cine la recreación de momentos cruciales para el devenir de nuestra sociedad ha de significar, obligatoriamente, un atractivo añadido a sus conocimientos si el argumento desarrollado contiene elementos, además de auténticos, de interés y gran fuerza. Caso contrario, a ese divulgador o entendido la película en cuestión no le dirá nada.

Pensaba en ello mientras veía ‘Múnich en vísperas de una guerra’, un filme del alemán Christian Schwochow en el que, a partir de una novela de Robert Harris, reconstruye algunos de los hechos acaecidos en dicha ciudad alemana en 1938 -los llamados Acuerdos de Múnich, entre Hitler y el primer ministro británico Chamberlain-. La película se basa en un momento histórico, pero se adereza con un relato de ficción del que son protagonistas dos jóvenes, uno inglés, el otro alemán, que en los primeros años 30 coinciden en la Universidad de Oxford. Tiempo después, ambos tendrán un papel importante en las conversaciones mantenidas en Múnich.

Si bien en su parte histórica -y real- habría poco que objetar a la película de Schwochow, la que se corresponde directamente con la ficción flaquea en algunos puntos. Y eso que, para quien busque elementos ajenos a la Historia, es la más atractiva de seguir. Supuestos inimaginables en el escenario en el que se desarrollan los hechos, actuaciones de determinados secundarios que cuesta no solo entender, sino considerar creíbles, rebajan no solo el tono, también la calidad del filme. Si bien la caracterización de Chamberlain queda bien hecha a partir de la estupenda interpretación de Jeremy Irons, hay que apuntar que la de Hitler, por más odioso que resulte, tiende al ridículo. A ello habría que sumar intervenciones que no se justifican -como la del guardaespaldas- o no quedan muy aclaradas -la secretaria que consigue los documentos-.

'Múnich en vísperas de una guerra' *** Director Christian Schwochow. Guión Robert Harris y Ben Power. Intérpretes George MacKay, Jannis Niewöhner, Jeremy Irons, Alex Jennings. Reino Unido. 2021. 123 minutos.

Pese a ciertas inconsistencias, interesante y entretenida.