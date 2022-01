La sala Mozart recuerda a dos leyendas: Queen y Michael Jackson

A veces parece que Freddie Mercury (1946-1991) siguiese vivo. Su leyenda se extiende por doquier, como se ha visto con la película ‘Bohemian Rhapsody’ de Bryan Singer, que acabó Dexter Fletcher, en las últimas semanas de rodaje, tras el despido de Singer. La película dio mucho que hablar, suscitó elogios y enconos, pero dejó clara una cosa: el líder de Queen ha dejado una gran estela sonora. El vocalista, el showman, el actor, el cantante, pero también el grupo.

Son muchos los que lo veneran y tararean sus canciones. Y Break Free lo sabe mejor que nadie. Si uno escucha los himnos universales y las poderosas baladas que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80 puede emocionarse con ‘We Are the Champions’ o ‘I Want to Break Free’, puede cantar ‘We Will Rock You’ y ‘Bohemian Rhapsody’, que daba título a la película y que para algunos «es la mejor canción de la historia de la música», y puede bailar y excitarse al ritmo de ‘Another One Bits The Dust’.

Con todo, rendir un buen tributo a Queen es complejo. Y no es de extrañar: no es sencillo homenajear a una leyenda que cuenta con un club de fans más antiguo del mundo, según se documenta el Libro Guinness de los récords. Pero Break Free lo intenta constantemente, y volverá a hacerlo esta noche en la sala Mozart a partir de las 20.30 con un ‘show’ que tiene un afán esencial: atrapar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y la puesta en escena que catapultaron a Queen, con Mercury a la cabeza, a la fama internacional.

Mercury cantó con muchos, entre ellos con Montserrat Caballé: en 1988 grabaron ‘Barcelona’, que sería la canción de los Juegos Olímpicos, por desgracia sin Mercury, que había fallecido de sida unos meses antes.

Mañana, homenaje a Jackson

Mañana, en el mismo escenario, tendrá lugar otro homenaje: en este caso al rey del pop, al enigmático y grandioso Michael Jackson (1958-2009), otro cantante que sigue presente en diversos formatos y espectáculos, pero de modo peculiar gracias a MJ The Legacy que le recuerda en ‘Michael Jackson Tribute’. MJ The Legacy ha logrado reflejar con profesionalidad, belleza y buen gusto la increíble trayectoria musical de Michael Jackson.

En el concierto, a las 21.30 en la sala Mozart, se interpretarán los mejores temas de Jackson, en un viaje musical por más de tres décadas: ‘Thriller’, una canción y un disco para la historia, ‘Beat It’, ‘Billie Jean’, otro ‘hit’, ‘Black or White’, ‘Smooth Criminal’, ‘Wanna Be Startin’ Somethin’, ‘Man in the Mirror’ y muchos otros temas que pretenden emocionar al público con estupendas voces en directo, acompañados de una explosiva coreografía e elaborados efectos especiales.

Freddie Mercury y Michael Jackson están en el olimpo de las grandes voces del pop y del rock y de los espectáculos que conmovieron a las masas por su carisma, su ritmo y su talento. Michael Jackson, como se sabe, actuó en Zaragoza en 1996 y se hospedó en el hotel Boston.