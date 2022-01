Carlos Saura cumple 90 años con nuevos proyectos sobre Lorca, Bach y el origen del arte

Carlos Saura hacía este martes 90 años y, vitalista y acaso como un adolescente perpetuo, suele decir que solo le preocupa el porvenir. Algunas de las frases que mejor lo retratan son: "Si descansas, te oxidas"; "dirijo para seguir viviendo" o "me importa muy poco el pasado. Solo miro al futuro". Nacido en Huesca en 1932, vio la Guerra Civil desde muy cerca y siempre conservó imágenes indelebles y a la vez un tanto difusas, como narró en su novela ‘Esa luz’, inspirada entre otras cosas en el fugaz y literario noviazgo de Ramón J. Sender y su madre Fermina Atarés y en una luz taciturna en plena contienda; esa pieza fue, antes que nada, un boceto de guión para una película que al final no hizo.

Carlos Saura, que iba para ingeniero industrial, hizo bastantes cosas antes de dedicarse a su principal ocupación: el cine. Debutó en el largometraje en 1959 con ‘Los golfos’ y desde entonces su carrera no ha tenido descanso. Trabajador incansable, en 2021, entre otras cosas, rodó ‘Goya. 3 de mayo’ por iniciativa de Aragón TV y la DGA, ‘Rosa Rosae’, con la canción de Labordeta de fondo, y la película sobre la música mexicana, ‘El rey de todo el mundo’. Pero antes fue fotógrafo, aprendiz de pintor, actividades que no dejó nunca, igual que la literatura. Saura, en el estudio de su casa de Collado Mediano, atesora alrededor de 600 cámaras y todos los días hace fotos, y no solo eso: las selecciona, las edita, las imprime y algunas las pinta.

Como fotógrafo ha publicado libros excepcionales: fotos de reportaje social de los años 50, una serie sobre el rastro, basada tal vez en el libro homónimo de Ramón Gómez de la Serna y en la propia realidad, sus retratos de ‘Flamenco’ (la música es una de las pasiones de su vida) y, entre otros títulos, un libro dedicado a Aragón, que publicó Prensas Universitarias de Zaragoza.

Agustín Sánchez Vidal, uno de sus mejores biógrafos y amigo personal (trabajaron juntos en el guión de ‘Buñuel y la mesa del rey Salomón’), lo retrata así para HERALDO: "Carlos Saura representa para el cine español un proceso de depuración, una mirada moderna que él tenía educada en la fotografía internacional de finales de los años 1950 y principios de los 60. Eso se ve muy bien en ‘La caza’, que tiene una planificación y un empleo de la luz y las ópticas de la cámara que suponen un punto y aparte en el cine español. E, inmediatamente, sin insistir en ese registro ‘realista’, se lanza a explorar otro mucho más complejo, esa mezcla insólita de ‘Peppermint frappé’, donde incorpora las esquizofrenias del proceso de desarrollismo de los años 1960, el incipiente ‘pop’ español, la estética del grupo El Paso y el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, el Hitchcock de ‘Vértigo’, el Buñuel que mezcla los distintos niveles de realidad…", señala.

Buñuel, como tantas veces dijo Saura, fue determinante en su apuesta por el cine, con la película ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’. Estuvieron juntos muchas veces y el cineasta oscense fue testigo de la emoción, hasta las lágrimas, del maestro calandino al mirar los paisajes de su juventud.

Sánchez Vidal prolonga su reflexión sobre el director de ‘Mamá cumple 100 años’: "Luego retoma las tradiciones culturales secuestradas por el franquismo y les da la vuelta, como en esa especie de retablo entre El Bosco y Calderón que es ‘El jardín de las delicias’. Hasta rematar en esa obra maestra que es ‘La prima Angélica’, o la complejidad polifónica de ‘Elisa, vida mía’. Y cuando ya parecía encasillado en esa línea críptica y plagada de alegorías y símbolos, reinventa el flamenco y el musical alternativo al hegemónico norteamericano".

Aún fue más allá. Agrega el autor de ‘Quijote Welles: "Por si eso fuera poco, tantea una serie de ensayos fílmicos sobre algunos de los más complejos universos creativos en sus respectivas noches oscuras, como el de San Juan de la Cruz, Buñuel, Goya…".

Saura ha cumplido 90 años rebosante de proyectos: una serie sobre Lorca, un documental sobre el origen del arte, dos películas con Bach y Picasso como ejes. ¡Cómo se va a oxidar así!