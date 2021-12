Gonzalo Tena: "Soy un lector que pinta pero también un pintor que lee"

Gonzalo Tena (Teruel, 1950) recibió el premio Aragón Goya en 2017 y tenía pendiente inaugurar la correspondiente exposición en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano. Aprovechó la pandemia para seguir trabajando «con los materiales que tenía a mi alcance, porque no se podía ir a comprar lo que me faltaba». Y es que, según asegura, trabaja «todos los días». «Considero la pintura como una evolución de mi pensamiento, no como una creación. Hay gente que me pregunta “¿Pero aún sigues pintando?”. Y es como si me preguntaran: “¿Pero aún sigues respirando?”. No puedo dejar de hacerlo, tal y como no puedo dejar de pintar».

El resultado del trabajo de los últimos quince años lo ha condensado su sobrino Leo Tena en la exposición que ha comisariado para el Pablo Serrano. En el espacio para muestras temporales de la planta calle se presenta así una colección de obras realizadas en cartulina y PVC en las que Tena juega con las letras como motivo gráfico. Todas las obras son composiciones integradas por un gran número de piezas de idéntico tamaño y formato, sumando en algún caso hasta 545 unidades.

«Gonzalo es un lector que pinta –explicaba ayer Leo Tena–. Juega con las palabras, con los colores y los falsos colores». El recorrido que propone se inicia con un documental, ‘Brueghel oculto’, en el que José Miguel Iranzo y Pimpi López Juderías profundizan en la pasión de Gonzalo Tena por el pintor holandés. Y, al igual que este ‘escondió’ más de un centenar de refranes en el cuadro ‘Los proverbios flamencos’, Tena también oculta textos en algunas de sus obras. «Los fondos no son simples manchas de color –asegura–. Son textos de verdad, reflexiones, cuentos, recuerdos...». Con una serie de este tipo cierra un recorrido en el que exhibe su pasión por el lenguaje y las grafías, su amor por la literatura de Gertrude Stein y también por el color. No en vano, aseguraba ayer, «no solo soy un lector que pinta, también un pintor que lee». La exposición, que fue presentada por Julio Ramón, director del museo, y Víctor Lucea, director general de Cultura, podrá visitarse hasta el 6 de marzo.