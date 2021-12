Rareza pandémica

Abel Ferrara es uno de esos directores de trayectoria singular y al margen, evolución que sobre todo manifestó después de ‘El rey de Nueva York’, ‘Teniente corrupto’ y ‘El funeral’, sus títulos más conocidos, tras los que llegaron ‘New Rose Hotel’, ‘Un cuento de Navidad’, ‘4.44. Last day on earth’, ‘Pasolini’ o ‘Siberia’.

En ‘Zeros and ones’ se entrega, desde la total desinhibición creativa, a lo que le suscita la pandemia, en concreto los oscuros tiempos de confinamiento. El autor sumerge en esa siniestra quietud a un militar estadounidense, del que sigue sus pasos durante una noche en Roma, los cuales guardan relación con su hermano gemelo, un revolucionario retenido.

De discurso en buena parte encriptado e indescifrable, la narración exhibe dos rasgos distintivos, un tono detenido en ocasiones colindante con el ensimismamiento y la experimentación con las texturas de la imagen, vía representada en el permanente grano de la fotografía y cuando se muestran grabaciones. Se trata de una de esas películas que, aunque no pueden recomendarse, tienen algo y desprenden un raro magnetismo, marco en el que además el tratamiento denota inspiración, como señala el premio que Ferrara recibió en el Festival de Locarno.

'zeros and ones'*** Guión y dirección Abel Ferrara Fotografía Sean Price Williams Intérprete Ethan Hawke ‘Thriller’, 85 minutos. Estados Unidos, Italia, Alemania y Reino Unido, 2021.





La obra da cuenta de su particularidad en dos detalles más que significativos: los breves vídeos de Ethan Hawke, comprometido con la extraña causa, incluidos al inicio y al final. El primero sirve para orientar un poco sobre la historia y en el segundo el actor resalta que el guión le gustó pero que no entendió nada, sensación que resume lo que transmite el relato. Cuando aparecen las perturbadoras agentes rusas ya uno se pierde con el periplo del personaje, quien va reuniéndose con sus contactos mientras se intuye que algo (no se sabe muy bien qué) va a suceder. No obstante, Ferrara sí deja claro que después de la noche y de las explosiones de lugares emblemáticos surge un nuevo amanecer.