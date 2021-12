Residente, Rozalén, Estopa y Ara Malikian encabezan el cartel de Pirineos Sur 2022, que busca atraer a un público más joven

Pirineos Sur regresará en 2022 después de dos años de parón obligado por la pandemia. El Festival Internacional de las Culturas, que alcanzará su XXIX edición, se prolongará durante cuatro fines de semana del 15 de julio al 6 de agosto con una treintena de actuaciones. Nombres como Residente, Rozalén, Goran Bregovic, Fuel Fandango, Ara Malikian y Estopa encabezarán el cartel, que aún guarda algunas sorpresas.

Las entradas ya están a la venta desde este lunes en la página web del festival (www.pirineos-sur.es) con precios que oscilan entre los 15 y los 35 euros. Además, como novedad habrá bonos de fines de semana de 60 y 70 euros. Y los niños y niñas de hasta 8 años tendrán entrada gratuita con un máximo de un menor por adulto. Todas las noches habrá sesión de dj (Lord Sassafras, Simón Zico y Gancho Sonidero) después de cada concierto hasta las 4.00 de la madrugada. Desde la organización esperan superar los 40.000 asistentes.

El cartel ha sido presentado este lunes por Miguel Gracia, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, y Germán Quimasó, de la promotora cultural Sonde 3 Producciones, que junto a la firma aragonesa ZZ Producciones, se encargarán de la organización del festival que tendrá su epicentro en el espectacular auditorio del pantano de Lanuza. De momento, no se sabe si habrá actividades paralelas gratuitas y al aire libre en Sallent de Gállego ni en qué condiciones a la espera de la evolución sanitaria de la pandemia.

Quimasó ha destacado que la de 2022 será la edición "con mayor número de conciertos" con un total de 14 noches. A la hora de programar las actuaciones, "hemos querido respetar la esencial del festival pero actualizando las propuestas para poder llevar un público mucho más joven que todavía no ha podido disfrutar de la experiencia de Pirineos Sur". Y para ello mezclarán artistas ya muy consagrados como Goran Bregovic, Resiente o Ara Malikian, que ya han pisado su escenario, con otros que se estrenarán en él como Rayden, LA M.O.D.A., Zoo o Travis Birds. "Será una mezcla de músicas actuales, populares, diversas y de raíz pero que buscan conectar con nuevas audiencias", han remarcado. Y es que habrá hip hop, música balcánica, electrónica, pop, rumba, rock, flamenco, ritmos africanos...

La programación arrancará el viernes 15 de julio con Estopa y Maruja Limón "en una noche de rumba y flamenco sin complejos"; seguirá el 16 con Residente y Rayden "dos visiones de hip hop muy parecidas pero a la vez diferentes ya que cada una viene de un lado del Atlántico"; y el domingo 17 llegarán la banda bosnia Dubioza Kolektiv y los valencianos Zoo con su mezcla de rap, música electrónica y ritmos latinos y mediterráneos.

El segundo fin de semana comenzará el día 22 con Fuel Fandango y los artistas malienses Amadou & Mariam, "dos propuestas de música de raíz, el flamenco y los ritmos africanos, pero dándoles una vuelta para llegar a un público más joven"; al día siguiente (23) se subirán al escenario los londineses Crystal Fighters y la banda española Tu otra bonita con propuestas muy festivas; y acabará el día 24 con los aragoneses B Vocal "que presentarán un espectáculo mucho más teatral y divertido".

Y el tercer fin de semana empezará el día 28 de julio con La M. O. D. A., que presentará su particular cancionero burgalés, y la formación aragonesa Viki and the wild liderada por Viki Lafuente, que aúna la fuerza del rock con la delicadeza del sol. Luego llegarán tres de los platos fuertes de esta edición: Rozalén y Travis Birds (29), "dos de las voces femeninas más conocidas del panorama nacional; Goran Bregovic y Balkan Paradise Orchestra (30), "dos formaciones que presentarán sonidos balcánicos de dos generaciones muy distintas; y Ara Malikian (31) "con un espectáculo renovado y una formación eléctrica y grande después de dos años de tocar en acústico".

Miguel Gracia se ha congratulado del regreso de Pirineos Sur por la actividad económica que generará en el valle de Tena en particular y en el conjunto de la provincia en general. Además, ha confirmado que la DPH continuará con el festival Sonna que en los dos últimos veranos ha llevado las actuaciones culturales a todas las comarcas y con el del Camino de Santiago.