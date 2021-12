Ascensión y caída de los Gucci

He de decir que me interesan poco los ‘biopics’, las aproximaciones a las vidas de determinados personajes que tanto gustan a algunos cineastas y, también, a buena parte de los espectadores.

Prefiero siempre un buen documental que me lleve hasta la historia de alguien que una película en la que la ficción y la realidad se mezclan de manera extraña. Por eso, y porque dura más de dos inexplicables –y sin fundamento ni necesidad– horas y media, solo me propuse ver ‘La casa Gucci’ porque quien la firma es Ridley Scott y porque cuenta con un reparto de los importantes.

Pocas semanas después de que se estrenara su anterior trabajo, ‘El último duelo’, Ridley Scott rebaja sus pretensiones como director con una película en la que narra la ascensión y caída de una de las grandes firmas de la moda. La historia es conocida porque, además de en las páginas de moda de los medios de comunicación, los Gucci también fueron pasto de las de sucesos. No desvelo nada si recuerdo que Patrizia, la esposa del nieto del fundador de la casa, mandó asesinar a su marido, por lo que fue condenada a varios años de cárcel. A día de hoy, creo que no queda nadie de la familia en el grupo de moda.

Ridley Scott se propone, y a veces lo consigue, ir más allá de ese suceso para abundar en la personalidad de los protagonistas. Asistimos a sus peleas empresariales, a sus excesos, al afán de poder de unos y a la sinsustancia de otros, pero, conforme los voy viendo desfilar, descubro que no me interesan más allá de determinadas anécdotas. Quizás es porque no había mucho más que sacar de ellos. Eso sí, hay un personaje, el de Paolo Gucci, al que encarna Jared Leto, del que sí me hubiera gustado saber más, pese a la presentación demasiado histriónica que se hace del mismo.

'la casa gucci' ** Director Ridley Scott Guión Roberto Bentivegna y Becky Johnson Intérpretes Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek EE. UU., 2021. 157 minutos.

Una película que apabulla por todos los nombres que la acompañan, en la que destaca el trabajo de Lady Gaga y que, en mi opinión, no está a la altura del mejor Ridley Scott.