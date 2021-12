Amar al calor del infierno

Tras curtirse en el cortometraje y unos inicios en el largo, el realizador español –de trayectoria internacional– Rodrigo Cortés impactó en 2010 con ‘Buried’, una película protagonizada por Jack Reynolds que transcurría en un ataúd y en la que, a sus muchos méritos, añadió el de lograr provocar una buena carga claustrofóbica a los espectadores.

Después de aquel exitazo, Cortés dirigió algunos otros trabajos, algunos en los que él ya no era el guionista sino que operaba por encargo, y parecía no encontrar otra historia con la que sorprender al público. Hasta que se encontró con la pieza teatral del polaco Jerzy Jurandot y supo, digo yo, que ahí tenía su siguiente éxito. El resultado de tal hallazgo es ‘El amor en su lugar’, una película que discurre en el interior de un teatro, en el gueto de Varsovia, en el año 1942, sobre un escenario en el que unos actores, supervivientes en ese gueto que solo anuncia muerte, representan una pieza teatral y musical con la que, además de aspirar a entretener a su público, luchan con sus propios problemas.

Confieso que me impacta sobremanera esa apertura en la que, con un ritmo imparable, a través de un plano secuencia en el que vemos a la protagonista femenina cómo trata de llegar a su teatro, sorteando para ello muchos obstáculos, el director nos obliga a contemplar lo que se vive en el exterior de ese local teatral. Ahí está la vida real, en la que los confinados a la fuerza en un pequeño espacio tratan de seguir viviendo. Luego, la actriz entra en el teatro. Y allí comienza otro espectáculo, evidentemente, no exento de dramatismo. Rodrigo Cortés firma una película sólida en su discurso, potente cinematográficamente, con muy buenas interpretaciones, con un ritmo narrativo impecable, una fotografía perfecta y una música adecuada a las circunstancias. Todo parece casi perfecto, aunque no sé porqué yo no consigo emocionarme ni sentirme nunca demasiado cerca del drama de sus protagonistas.