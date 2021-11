Ruta por los edificios brutalistas de Zaragoza, el estilo arquitectónico que enamora a C. Tangana

Que un estilo arquitectónico esté 'de moda' no es lo más habitual. Pero si le aplicamos baremos de nuevo cuño, como su gran presencia en las redes sociales o el interés de una estrella de la música, desde luego el brutalismo lo está. Proliferan las cuentas de Instagram dedicadas en exclusiva a 'cazar' construcciones de este estilo y, recientemente, C. Tangana ha rodado varios vídeos - dirigidos por Santos Bacana- en escenarios brutalistas de Madrid. En concreto en el edificio Torres Blancas, de Sáez de Oiza (uno de los más destacados en España), la parroquia de Santa Ana y la Esperanza de Fisac y la Casa Carvajal de Javier Carvajal.

En un sentido amplio, esta corriente, nacida en los años 50 pero con una influencia que se extiende más allá del siglo XX, se caracteriza por construcciones que rinden culto al hormigón, dejándolo a la vista y sacando partido de las posibilidades estéticas de los elementos estructurales. Es decir, los muestra en bruto: de ahí el nombre.

El brutalismo surge a raíz del movimiento Moderno y tiene a Le Corbusier como de sus máximos exponentes, si bien cada país lo adaptó a su manera. Es el caso de la antigua Unión Soviética y los países de su órbita, donde proliferó en forma de enormes bloques de viviendas y, en parte, lo hizo calar en la conciencia colectiva como un estilo frío, pesado y repetitivo, auténticos mazacotes que, por cierto, también están encontrando 'redención'. Curiosamente, uno de los más implicados es un zaragozano, David Navarro, que está al frente de Zupagrafika, un estudio de diseño con sede en Polonia que edita libros especializados en el brutalismo de los países del Este.

En el resto de Europa, el brutalismo se desarrolló con expresiones bien distintas, que exploraron las posibilidades del hormigón como el elemento plástico y moldeable que es. Pensemos, por ejemplo, en la famosa iglesia de Ronchamp de Le Corbusier y su tejado curvado.

"Los edificios brutalistas no son ligeros, pero eso no quiere decir que no tengan poesía en su forma", dice Sergio Sevilla, historiador, quien regenta junto a Ana Durán, también historiadora, la cuenta de Instagram @ZaragozaModerna. En ella se afanan por poner el foco en las joyas arquitectónicas que pasan desapercibidas para el ciudadano en su día a día. Sería el caso de muchos adscribibles al brutalismo: "Llegó un momento en que este tipo de arquitectura se tomó como algo feo, sobre todo a partir de los 80, pero para nosotros no lo es en absoluto. Ha surgido desde hace unos años un revisionismo que busca volver a darle el valor que tiene, su verdadero sentido estético".

'Zaragoza Moderna' propone un paseo por el brutalismo en la capital aragonesa, en un sentido amplio, esto es, poniendo el foco en edificios que logran sacar oro estético del hormigón.