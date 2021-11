María Pilar Martínez Barca: "Los poetas somos también un poco profetas"

María Pilar Martínez Barca (Zaragoza, 1962), escritora con una veintena de libros a su espalda y colaboradora de HERALDO, especialista y editora de ManuelPinillos, publica un nuevo poemario: ‘Tránsito’ (Pregunta), que presentaba ayer en el Museo Pablo Serrano, a las 19.00, con lectura y musicalización de los poemas por Carlos Zuazo y Eugenio Arnao, y la compañía de la poeta y periodista Carmen Ruiz Fleta.

¿Cuál es el motivo que anima los poemas de ‘Tránsito’, este libro que avanza en tres partes?

El paso del tiempo, la nostalgia por los momentos idos y vividos con mucha intensidad; el reloj, la clepsidra… Y asombro ante todo ello. Son muy importantes el espacio y los seres queridos.

¿Cómo surgió el volumen?

Comencé a escribir el libro con la primera parte (casi de un tirón), como unas moradas interiores, me sorprendió a mí misma lo que estaba saliendo, y luego vi que tenía continuidad en unos poemas que, curiosamente, escribí hace años sobre ese mismo paso del tiempo en el pueblo y en el mar. Es la vida, que se nos va yendo de las manos. Son los seres queridos a los que vamos despidiendo, pero también esos nuevos y pequeños seres que nos llenan de ternura y de esperanza. «La existencia es un círculo que no se cierra nunca», se dice. Dedico el colofón, siempre cuido los colofones de mis libros, a mi querida Teresa de Jesús.

Siempre le ha interesado mucho la escritora mística. ¿Tránsito de qué o hacia dónde?

De la vida, del tiempo, de las personas. No sé muy bien hacia dónde. ¿A un final vislumbrado? ¿Al camino de vuelta? ¿Al eterno retorno? Lo dejo un poco abierto a cada lector.

¿Cuál es la importancia del paisaje, de la emoción y del amor?

El paisaje es fundamental. Son tres escenarios diferentes: mi mundo o universo interior, mi espacio íntimo y personal, mis moradas interiores, donde creo y vivo el día (¿Zaragoza?, ¿mi cuarto); el pueblo (Velamazán, Soria), y mis veranos en el mar con la familia. La emoción y el amor van cambiando, transformándose, renovándose. Para mí, ‘Tránsito’ es un libro muy emotivo. De cambio y despedida, casi de duelo. Pero también de renacer.

Si mira hacia atrás y repasa su lírica y sus libros. ¿Cómo se ve, cómo cree que ha evolucionado?

Sin duda, es un libro de evolución, de madurez. Entre verano, otoño y principio de invierno de 2018 me dio la vena lírica, algo bullía dentro, y me salieron este y otros seis poemarios. Si se comparan con los anteriores, son libros un poquito más tristes, nostálgicos, prepandémicos, de imágenes muy duras, alguno incluso apocalíptico. No solo de los seres humanos, también del planeta.

También aquí se percibe la huella bíblica, el arrebato místico, algo que está en toda su obra...

La lectura de ‘La Biblia’ está muy presente en mi existencia y en mi escritura, me sale en algunos versos sin pensar. ‘El Cantar de los Cantares’, los Evangelios, Apocalipsis...

Y otro asunto, que cierra el poemario, es la presencia del mar, que cita siempre. ¿Es casi una obsesión para usted?

Sí. He vivido en el mar todos mis veranos infantiles, adolescentes, en familia. El mar es como la vida, el eterno retorno. Las manos de mi madre me daban seguridad. Escribo:«Me acariciaba el mar, / y el vaivén de la espuma me transportaba / a edenes sumergidos, / amada y protegida / como antes de nacer».

¿Cuál es el lugar y la función de los poetas?

A veces creo que los poetas somos también un poco profetas, presentimos, intuimos… Sin pensar, nos dejamos sentir. Pero la esencia de vida y esperanza creo que es la de los primeros poemarios. El estilo tampoco ha cambiado tanto (eso lo dirán los críticos). Ahora mismo tengo otros seis poemarios inéditos, del haiku al soneto. Me dejo llevar.