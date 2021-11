Confirmado, las princesas Disney han muerto

Walt Disney Animation Studios estrenó este viernes su sexagésimo largometraje de animación, 'Encanto', con el que viaja hasta Colombia para narrar la historia de la familia Madrigal, en la que cada miembro del clan posee un don mágico. Una apuesta "real" para mostrar "la diversidad y riqueza cultural que existen en Iberoamérica". "Es un país maravilloso, con una mezcla de culturas, folclore y danza maravillosos", declara Byron Howard, uno de los directores del filme, que se estrenó este viernes en cines. La película resalta los valores familiares, pero también la cultura colombiana, su diversidad en fauna y flora y la comida.

'Encanto' narra la extraordinaria vida de la familia Madrigal, que vive oculta en medio de un pueblo en las montañas. La matriarca del clan, Alma, llegó a la región tras huir de una zona en conflicto. La villa dota a los Madrigal de dones mágicos únicos, cada miembro posee un poder, como una fuerza sobrenatural, la curación o el crear vegetación allá por donde pasa. Solamente uno de sus miembros carece de magia, Mirabel.

Mirabel, la protagonista, lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desparecer la magia. Es la primera vez que Disney muestra como personaje principal a una joven con gafas y, como hizo con Vanellope von Schweetz en 'Ralph rompe internet', una estética que se aleja de los estereotipos de las clásicas princesas de la productora de animación.

Stephanie Beatriz, la actriz americana que dobla a la protagonista, dijo en una conferencia de prensa antes del estreno de la película: “Técnicamente, Mirabel no es una princesa, pero es una heroína de Disney, lo que creo que es aún mejor”.

“¿Todo el mundo da por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte?”

Muchos cuentos clásicos que ha adaptado Disney han sido condenados por reflejar el sexismo o racismo que pasaba inadvertido años atrás. Hay una corriente que debate el hecho de visionar dichas versiones.

La cantante norteamericana Alicia Keys criticó la trama de Blancanieves: "Es totalmente sexista, misógino, ella limpia para siete enanos. Me dan mucho miedo los clásicos, no me gusta que mis hijos los vean".

Keira Knightley, actriz de 'Piratas del Caribe', decía sobre la Cenicienta que "se pasa todo el tiempo esperando a que llegue un tío rico a rescatarla. ¡No lo hagas, rescátate a ti misma!”.

El personaje de ficción Vanellope von Schweetz, la joven que aparece en la película ¡Rompe Ralph! (2012), responde que sí a la pregunta que Razpunzel le hace en la película 'Ralph rompe internet' (2018): “¿Todo el mundo da por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte?”. Entonces todas las princesas Disney, allí reunidas, celebran la respuesta afirmativa y dicen alegres: "¡Es una princesa!"

"Podemos clasificar a las princesas Disney en varias etapas. La primera etapa es la comprendida entre 1937 y 1959, en este periodo encontramos las películas 'Blancanieves y los siete enanitos', 'La Cenicienta' y 'La Bella durmiente'. Nos muestra a mujeres protagonistas pasivas, sin poderes, donde su trama gira en torno a una relación romántica", cuenta Ana Vicens, doctora en Comunicación Audiovisual, cuya tesis se titula 'Heroínas o princesas: análisis de la evolución de los personajes de la marca Princesas Disney'. Lo compara a la clásica trama (vista también el cine de carne y hueso) donde la chica pobre asciende gracias a su relación amorosa (como en el caso de 'Pretty Woman').

"La segunda etapa de princesas la encontramos a partir de la película 'La Sirenita' (1989). Podríamos denominarlo como el Renacimiento de Disney. Son protagonistas más activas que en la etapa anterior. Ariel, la Sirenita, empieza salvando al príncipe pero termina la trama callada (sin voz) y de manera pasiva", afirma Vicens. "Es una etapa donde cambia también la estética de los papeles femeninos principales: son más delgadas y con los ojos más grandes. La Sirenita es el primer personaje sexualizado, no hay que olvidar que tiene 16 años", dice la doctora.

Según la tesis de Vicens, la segunda etapa, comprendida entre 1989 y 1998, engloba a las siguientes princesas: La Sirenita, Bella, Jasmine, Pocahontas y Mulán.

Dentro de esta segunda etapa, "la productora fue introduciendo historias de diferentes etnias no caucásicas, muchas de ellas con fines comerciales. Cuando salió Mulán la compañía tenía intereses de expansión hacia el mercado chino. Años después, Tiana (de 'Tiana y el sapo') se convirtió en la primera princesa afroamericana que coincidió (casualmente) con la llegada de Obama a la presidencia de los EE. UU.", dice Vicens.

"Al final todas son heroínas porque son protagonistas de su propia historia"

"Por último, 'Frozen' (2013) representa esta última ola de princesas", dice la profesora. "El hecho de estar protagonizado por dos personajes femeninos (Anna y Elsa) hace mucho más interesante su análisis desde el punto de vista de los estudios de género. Hasta esta etapa no se ven buenas relaciones entre personajes femeninos: en las películas anteriores, cuando aparecían dos mujeres, una era la buena y la otra era la mala", matiza. Las películas que forman parte de este periodo de Princesas son cuatro: 'Tiana y el sapo' (2009), 'Enredados' (2010), 'Brave' (2012) y 'Frozen' (2013).

Más tarde aparece la película Vaiana (Moana), donde la protagonista repite varias veces: "No soy una princesa". "Al final todas son heroínas porque son protagonistas de su propia historia", asevera Ana Vicens.

En las producciones de los últimos años, Disney ha creado personajes femeninos atléticos, dispuestos a seguir adelante pese a la adversidad y a correr peligrosos y aventuras para conseguir lo que buscan. "Pero en muchos casos, aunque tengan unos buenos músculos, sean rápidas, atléticas, fuertes... siempre hay un papel masculino de mayor tamaño y fuerza junto a ellas", desvela Vicens. "Es el caso de Vaiana y Maui, Vanellope von Schweetz y Ralph o incluso en princesas de otra etapa, Ariel y Rey Tritón", asevera.

Vaiana y Maui Disney

Es cierto que las nuevas princesas ya no son caucásicas y han dejado atrás esos vestidos de gala pomposos, recargados y clasistas. Hasta ahora era inimaginable que una princesa Disney apareciera con un 'outfit' de calle, llevara gafas, alpargatas y no tuviera el pelo largo y liso. Es el caso de Mirabel, la protagonista de 'Encanto'.

"Cómo producto de marketing es increíble. Solo Disney es capaz de mantener de moda un filme de 1937 o de los años 50", dice Vicens. "El debate se puede dar porque los niños y las niñas no distinguen de qué época social es cada película y ponen a sus ídolos a la misma altura. Blancanieves tiene el mismo peso que Elsa, aunque sean de etapas diferentes", concluye Ana Vicens.

"No soy súper fuerte como Luisa o divinamente perfecta como la señorita Isabela"

El personaje de Mirabel en Encanto Disney

Tras el estreno de la última película de Disney, 'Encanto', "podemos estar ante la cuarta etapa de (ya no princesas) heroínas de Disney", dice la profesora Vicens.

En esta ocasión, Mirabel es una joven de 15 años, de ascendencia colombiana, piel morena con ojos color marrón tierra y cabello negro rizado. Lleva gafas verdes y redondas, una blusa blanca con un bordado con mariposas y flores, falda larga, unos bombachos blancos, usa alpargatas y mochila. Mirabel es una joven optimista que, a pesar de no tener aparentemente un don mágico como el resto de su familia, se las arregla para sobrevivir con su filosofía de vida realista que le saca de muchos problemas. "No soy súper fuerte como Luisa o divinamente perfecta como Isabela", dice Mirabel de sus hermanas.

Esta película rompe con la tendencia de representar a un personaje masculino de mayor tamaño y fuerza que la principal, ya que en este caso es la hermana de la protagonista, Luisa, la que lleva los músculos y el gran tamaño en la trama. Además, el papel principal no es para Isabela, que sí recuerda a las princesas clásicas de la productora pese a no ser caucásica. Lo único que une a Mirabel con las princesas de los años 30 y 50 es que no tiene poderes, o eso parece. Tampoco es un personaje sexualizado, pese a tener casi la misma edad que Ariel, el diseño del personaje es una antítesis de la Sirenita.

Luisa, una de las hermanas de Mirabel de la película 'Encanto' Disney

El contexto de la película 'Encanto' era el ideal para romper con el pasado, ya que trata sobre la diversidad cultural y racial. En este caso, Colombia se convirtió en el escenario perfecto para la factoría, frente a otros países de la región como Brasil, Argentina o Perú. "Colombia tiene un mestizaje excepcional en América del Sur. Las familias colombianas tienen elementos africanos, indígenas, españoles, amerindios, mestizos. Está todo entremezclado y eso hace al país único. Para un filme como este, era lo ideal, pues tenemos 12 personajes principales, lo cual es muy raro en Disney, usualmente son dos o tres", añade uno de los directores del filme.

Un viaje a Colombia

Entre las innovaciones de título sobre los esquemas Disney, destaca que se haya decidido contar tanto en su doblaje original al inglés como en su versión en español con voces de actores colombianos o que tengan origen en el país sudamericano, una muestra de compromiso con la cinta. "Fue uno de los elementos que aprendimos durante el proceso de producción. Sentimos que era muy importante representar la pronunciación y el acento colombiano", expone Jared Bush.

"La manera de hablar de Colombia no es la misma que la que hay en Perú o en Argentina", explica.

Entre los elementos más reconocidos sobre la cultura colombiana está el realismo mágico, presente en los dones de la familia Madrigal. "En cuanto decidimos que la historia estuviera en Colombia, tuvimos claro que queríamos incluir ese toque de realismo mágico. En 'Encanto', la magia reside en las emociones, nace de cada personaje y fluye según la posición de cada miembro de la familia", argumenta Charisse Castro Smith, guionista de la cinta y codirectora.

Otro de los puntos fuertes del filme es la banda sonora. La música ha corrido por cuenta de algunos de los artistas más representativos de Colombia, como Carlos Vives y Sebastián Yatra, quien pone voz a "Dos oruguitas", la canción de amor de la película.